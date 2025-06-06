Σάλος έχει προκληθεί στη μικρή πόλη Σάντα Φε της Ανδαλουσίας με τη φωτογραφία που επέλεξε η αστυνομία για να συνοδεύσει το αίτημά της προς τους ανθρώπους να μην ενοχλούν τους γείτονές τους καθισμένοι στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ.

Η εικόνα με τις έξι γυναίκες να κάθονται στο πεζοδρόμιο και να συζητούν τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού, αποτελεί μια συνήθεια παλιά και άκρως ευχάριστη που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αντί η αστυνομία να δημοσιεύσει μια φωτογραφία από μια θορυβώδη ομάδα ή κάποιους που κάνουν μπάρμπεκιου και παίζουν κιθάρα, η αστυνομία επέλεξε την εν λόγω φωτογραφία που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

«Γνωρίζουμε ότι το να βάζουμε καρέκλες ή τραπέζια έξω από την πόρτα είναι παράδοση σε πολλές πόλεις, αλλά ο δημόσιος δρόμος είναι ρυθμιζόμενος», δήλωσε η αστυνομία. «Αν η αστυνομία σας ζητήσει να τις αφαιρέσετε, κάντε το από σεβασμό και προς το συμφέρον της συνύπαρξης. Με ευγένεια και κοινή λογική, δεν γίνεται κακό. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!» έγραφε στην ανάρτησή της η αστυνομία.

Sabemos que sacar sillas o mesas a la puerta es tradición en muchos pueblos, pero la vía pública está regulada. Si la Policía pide retirarlas, hazlo por respeto y convivencia. Con civismo y sentido común no hay molestias. ¡Gracias por colaborar! pic.twitter.com/Qvr6CftpZS — Policia Local (@PoliciaLocalSF) May 27, 2025

Οι αντιδράσεις όμως δεν άργησαν να έρθουν αφού πολλοί ερμήνευσαν την εικόνα ως προσβολή των ελευθεριών των ηλικιωμένων της Ισπανίας στον εξωτερικό χώρο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρχου της πόλης Χουάν Κόμπο, ο οποίος έσπευσε να εξηγήσει ότι υπήρχε παρερμηνεία στην έκκληση.

«Κανείς δεν πρόκειται να εμποδίσει τους ηλικιωμένους μας να βγαίνουν από τα σπίτια τους, να κάθονται και να απολαμβάνουν τον δροσερό αέρα», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope την Τρίτη. «Με τίποτα. Αυτό ισχύει μόνο για εκείνους τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω με το πρόσχημα να απολαύσουν λίγο καθαρό αέρα και στη συνέχεια αποκόπτουν τον δρόμο και ασχολούνται με δραστηριότητες όπως μπάρμπεκιου, τραγούδι και κιθάρα».

Ο δήμαρχος είπε ότι η αστυνομία απλώς προσπαθούσε να παροτρύνει τους ανθρώπους να λάβουν υπόψη τους τους γύρω τους.

«Το μόνο που κάνουν είναι να υπενθυμίζουν στους ανθρώπους ότι μπορούν να πάνε να απολαύσουν λίγο δροσερό αέρα - αρκεί να μην ενοχλούν κανέναν άλλον», είπε. Οι κανόνες, πρόσθεσε, είχαν ως στόχο να προστατεύσουν «τους ανθρώπους που πρέπει να ξυπνήσουν για δουλειά στις πέντε ή έξι το πρωί και που έχουν δικαίωμα στην ξεκούρασή τους».

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι οι κάτοικοι της Σάντα Φε θα πρέπει να είναι «απόλυτα ασφαλείς γνωρίζοντας ότι μπορούν να συνεχίσουν να δροσίζονται σε εξωτερικούς χώρους» και κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε «λαϊκιστική και εντυπωσιοθηρική» δημοσιογραφία.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο δήμαρχος μιας άλλης πόλης της Ανδαλουσίας, του Αλγκάρ, πρότεινε να προστεθεί το tomando el fresco στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.