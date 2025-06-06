Μήνυση κατ’ αγνώστων για φόνο και γενοκτονία κατέθεσε σήμερα στη Γαλλία μία γυναίκα, η οποία κατηγορεί τις ισραηλινές αρχές ότι ευθύνονται για τον θάνατο των δύο εγγονιών της στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η προσφυγή αφορά τον θάνατο της Τζάνα και του Αμπντεραχίμ Αμπουνταχέρ, ηλικίας 6 και 9 ετών, που σκοτώθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2023 όταν βρίσκονταν σε σπίτι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «το οποίο επλήγη από δύο πυραύλους που εκτόξευσε ο ισραηλινός στρατός».

Την προσφυγή έχει καταθέσει η Ζακλίν Ριβό, γιαγιά από την πλευρά της μητέρας των παιδιών, για φόνο, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και συνέργεια στα δύο αυτά εγκλήματα.

Η μήνυση, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος Αριέ Αλιμί, κατατέθηκε σε δικαστήριο του Παρισιού στο τμήμα αρμόδιο για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αποσκοπεί στον διορισμό ανακριτή για την υπόθεση.

Το γεγονός ότι τα δύο παιδιά είχαν τη γαλλική υπηκοότητα ενδέχεται να επιτρέψει στο γαλλικό δικαστήριο να αποφανθεί για τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας», τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «σκανδαλώδεις».

Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) σκοπεύει να συμμετάσχει στην προσφυγή.

Το πλήγμα εξαπολύθηκε 17 ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο που μαίνεται ακόμη.

Εναντίον του Ισραήλ έχουν κατατεθεί διάφορες προσφυγές με την κατηγορία της «γενοκτονίας» σε χώρες όπως η Ελβετία, η Ολλανδία ή η Γερμανία.

Τρεις προσφυγές έχουν κατατεθεί στη Γαλλία τους τελευταίους μήνες εις βάρος μελών γαλλοϊσραηλινών ενώσεων ή ενός στρατιώτη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων με την κατηγορία της γενοκτονίας ή της συνέργειας σε γενοκτονία.

Τι αναφέρεται στο έγγραφο

Η προσφυγή αναφέρεται στο έγκλημα της γενοκτονίας, καθώς οι δικηγόροι της Ζακλίν Ριβό εκτιμούν ότι ο βομβαρδισμός που κόστισε τη ζωή στα εγγόνια της εντάσσεται σε ένα σχέδιο με στόχο «την εξάλειψη του παλαιστινιακού λαού και την υποβολή του σε συνθήκες διαβίωσης που οδηγούν στην καταστροφή του».

Σύμφωνα με την προσφυγή, «η ακραία βία» και οι «τακτικοί βομβαρδισμοί» του ισραηλινού στρατού εναντίον της Γάζας μετά την 7η Οκτωβρίου ανάγκασαν την οικογένεια να εγκαταλείψει το σπίτι της στις 22 Οκτωβρίου το βράδυ και να αναζητήσει καταφύγιο αρχικά σε συγγενικό σπίτι και στη συνέχεια σε ένα σχολείο.

Τελικά η οικογένεια χτυπήθηκε από δύο πυραύλους όταν βρισκόταν σε τρίτο σπίτι «στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ της Φαλούζα και της Μπέιτ Λάχια». Ο ένας πύραυλος «χτύπησε τη σκεπή και ο δεύτερος απευθείας το δωμάτιο όπου βρισκόταν η οικογένεια».

Ο Αμπντεραχίμ πέθανε «επί τόπου» και η Τζάνα λίγο μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο. Ο αδελφός τους Όμαρ τραυματίστηκε σοβαρά αλλά παραμένει εν ζωή και βρίσκεται στη Γάζα μαζί με τη μητέρα του Γιασμίν Ζ.

Η Γιασμίν Ζ, που επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση αυτή, καταδικάστηκε το 2019 ερήμην στο Παρίσι για χρηματοδότηση τρομοκρατών επειδή από το 2012 ως το 2013 έδωσε χρήματα σε μέλη του Ισλαμικού Τζιχάντ και της Χαμάς στη Γάζα. Εναντίον της εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Διεθνείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ για γενοκτονία

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ με την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) ήταν η πρώτη η οποία τον Δεκέμβριο του 2023 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστίνιων, ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Τον Ιανουάριο του 2024 το Διεθνές Δικαστήριο ζήτησε από το Ισραήλ να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια γενοκτονίας.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ κάλεσε τον Μάιο τους παγκόσμιους ηγέτες «να ενεργήσουν για να εμποδίσουν μια γενοκτονία».

