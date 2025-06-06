Νίκη έκπληξη των Εργατικών στις επαναληπτικές εκλογές σε εκλογική περιφέρεια της Σκωτίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Σκωτσέζικο Εργατικό Κόμμα έκανε την έκπληξη και κέρδισε το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στην περιφέρεια του Χάμιλτον, Λάρχαλ και Στόουνχαους, όπου το Reform UK τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Ο Ντέιβι Ράσελ των Εργατικών εξασφάλισε ποσοστό της τάξης του 31,6% με την Κέιτι Λούντον του SNP να ακολουθεί με 29,4% και τον Ρος Λάμπι του Reform με 26,1%. Οι Συντηρητικοί συγκέντρωσαν μόλις το 6% των ψήφων.

Scottish Labour stun SNP to win crucial Hamilton by-election https://t.co/51aAgDnJgW pic.twitter.com/CgpVZnT1ZW — STV News (@STVNews) June 6, 2025

Το αποτέλεσμα αναμενόταν με ενδιαφέρον, καθώς απομένει λιγότερο από ένα έτος μέχρι τις εκλογές για το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της βουλευτή του SNP, Κριστίνα ΜακΚέλβι.



Πηγή: skai.gr

