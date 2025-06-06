Έκτακτη έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές για την «άμεση προστασία» του νοσοκομείου αλ Νάσερ και του νοσοκομείου αλ Αμάλ - τα δύο νοσοκομεία που λειτουργούν πλέον στη Λωρίδα της Γάζας - απηύθυνε με ανάρτησή του στο Χ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)/

Το αλ Νάσερ και το αλ Αμάλ «είναι τα δύο τελευταία δημόσια νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Χαν Γιούνις (στο νότιο τμήμα της Γάζας) όπου αυτή τη στιγμή ζει η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Χωρίς αυτά (οι Παλαιστίνιοι) θα πάψουν να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ, που «προειδοποιεί για την κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει ότι το αλ Νάσερ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο που παραμένει σε λειτουργία στον παλαιστινιακό θύλακα, και το αλ Αμάλ «κινδυνεύουν να πάψουν να λειτουργούν».

Παράλληλα η υπηρεσία του ΟΗΕ τονίζει ότι πλέον δε λειτουργεί κανένα νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι δύο αυτές δομές υγείας δεν έχουν λάβει εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, αλλά βρίσκονται «μέσα ή ακριβώς στα όρια της ζώνης εκκένωσης που ανακοινώθηκε στις 2 Ιουνίου».

Οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν το υπουργείο Υγείας της Γάζας ότι «οι δρόμοι που οδηγούν στα δύο νοσοκομεία θα αποκλειστούν» και κατά συνέπεια θα είναι «δύσκολο ή αδύνατο» για το υγειονομικό προσωπικό και τους ασθενείς να φτάσουν σε αυτά.

«Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, τα δύο νοσοκομεία κινδυνεύουν άμεσα να πάψουν να είναι σε θέση να λειτουργούν λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, της ανασφάλειας και της ανικανότητας του ΠΟΥ και των εταίρων του να τα ανεφοδιάσουν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Όπως σημειώνει ο ΠΟΥ, το αλ Νάσερ και το αλ Αμάλ ήδη λειτουργούν πάνω από τις δυνατότητές τους, την ώρα που τραυματίες εξακολουθούν να συρρέουν σε αυτά και που «υπάρχει σοβαρή έλλειψη» σε φάρμακα και ιατρικό υλικό έπειτα από δύο μήνες πλήρους αποκλεισμού της Γάζας, ο οποίος ήρθε μόνο εν μέρει από τις ισραηλινές αρχές τις τελευταίες εβδομάδες.

«Το κλείσιμο των νοσοκομείων θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, να νοσηλευθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, να υποβληθούν σε μετάγγιση ή θεραπεία για τον καρκίνο και αιμοκάθαρση», τονίζει ο ΠΟΥ.

Εξάλλου το κλείσιμο των νοσοκομείων αυτών θα οδηγούσε στην απώλεια 490 κλινών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νοσοκομειακών κλινών σε όλη τη Γάζα να μειωθεί «σε κάτω από 1.400 (δηλαδή 40% λιγότερες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πριν το ξέσπασμα του πολέμου) για το σύνολο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων».

Έπειτα από σχεδόν 20 μήνες καταστροφικού πολέμου, ο παλαιστινιακός θύλακας είναι αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, με τον πληθυσμό να έχει εξαντληθεί από τους βομβαρδισμούς, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, την έλλειψη τροφίμων.

