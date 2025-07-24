Σουδάν: Η έλλειψη τροφίμων προκαλεί συγκρούσεις του στρατού με συμμάχους του

Η έλλειψη τροφίμων προκάλεσε συγκρούσεις ανάμεσα στον σουδανικό τακτικό στρατό και ένοπλη παράταξη που πολεμά στο πλευρό του στην Καντούγκλι, πόλη του νότιου Σουδάν υπό πολιορκία που υποφέρει από τρομερές ελλείψεις, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου εκεί.

«Χθες, ένοπλοι προσπάθησαν να πάρουν τρόφιμα που βρίσκονταν σε αποθήκες για να μοιράσουν στους πεινασμένους να φάνε», είπε στο AFP ο Ίσα Κάφι, δημόσιος λειτουργός, 33 ετών, εξηγώντας πως «η πολιορκία διαρκεί πάρα πολύ καιρό» στην πόλη αυτή, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν.

Σύμφωνα με άλλο κάτοικο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του, «δυνάμεις (της παράταξης) Κάφι Ταγιάρα προσπάθησαν να ανοίξουν αποθήκες και καταστήματα στην αγορά για να δώσουν στον κόσμο τρόφιμα, αλλά συνάντησαν αντίσταση ανδρών του στρατού».

Η παραστρατιωτική οργάνωση του Κάφι Ταγιάρα πολεμά στο πλευρό των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΔ) εναντίον των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο πόλεμος στο Σουδάν ανάμεσα στους στρατηγούς που ηγούνται αυτών των δυο πλευρών, μέχρι τότε συμμάχους, ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 κι έχει προκαλέσει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού στον κόσμο σήμερα.

Πηγή προσκείμενη στον στρατό, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επειδή δεν έχει λάβει άδεια της ιεραρχίας της να μιλά σε ΜΜΕ, ανέφερε πως οι συγκρούσεις ξέσπασαν προχθές Τρίτη εξαιτίας ενεργειών «ομάδας απείθαρχων, που προσπάθησε να λεηλατήσει την αγορά της πόλης» αλλά συνάντησε αντίσταση από στρατιώτες «επιφορτισμένους να φρουρούν την αγορά».

Η συγκέντρωση πληροφοριών στο Σουδάν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, πάνω απ’ όλα σε ζώνες όπου διεξάγονται εχθροπραξίες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον αξιόπιστες τηλεπικοινωνίες κι είναι αδύνατη η πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών. Αυτό ισχύει ειδικά στην Καντούγκλι, πόλη που περικυκλώθηκε και τέθηκε υπό πολιορκία ήδη από την αρχή του πολέμου.

Η στρατηγικής σημασίας περιοχή Κορντοφάν, από όπου περνούν οδοί κρίσιμης σημασίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών μαχών των δυο πλευρών, που ελέγχουν η καθεμιά μεγάλους τομείς της αχανούς χώρας, με τη συμβολή τοπικών συμμάχων τους.

Ο τακτικός στρατός ελέγχει το κεντρικό, το βόρειο και το ανατολικό Σουδάν. Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν σχεδόν όλο το Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και τομείς του νότου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν για σειρά αιματηρών επιθέσεων στο Νότιο Κορντοφάν.

Λιμός πλήττει πλέον ζώνες της πολιτείας Νότιο Κορντοφάν κι η αποστολή βοήθειας στην Καντούγκλι είναι ουσιαστικά αδύνατη, τονίζει ο ΟΗΕ.

«Εδώ και μήνες, υπομένουμε αστρονομικές τιμές και ελλείψεις προϊόντων» καθώς έμποροι αισχροκερδούν εκμεταλλευόμενοι την πολιορκία, είπε ο Ιμπραήμ Κούκου, 41 ετών, κάτοικος της Καντούγκλι, στο AFP μέσω δορυφορικής σύνδεσης.

Βασικά διατροφικά είδη, όπως οι φακές, το ρύζι, η ζάχαρη, τιμώνται πλέον ακόμη και 10 δολάρια το κιλό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των Συμβουλίων για τους Πρόσφυγες της Νορβηγίας και της Δανίας (NRC και DRC αντίστοιχα), το 96% των οικογενειών που έχουν καταφύγει στην Καντούγκλι αδυνατεί «να καλύψει βασικές ανάγκες του».

«Έχουμε φτάσει στο σημείο δυο οικογένειες να μοιράζονται το κόστος για μια σακούλα με καλαμπόκι, που δεν φτάνει ούτε για ένα γεύμα», εξήγησε η Αΐσα Κόμι, δασκάλα, μητέρα πέντε παιδιών, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

