Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ισραηλίνης αστυνομίας. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, εκτός των έξι νεκρών, υπάρχουν έξι σοβαρά τραυματίες και άλλοι οκτώ τραυματίες που δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ένοπλους να κατεβαίνουν σε σταθμό του τραμ και να ανοίγουν πυρ.

We don’t know yet the death and wounded toll - but mass casualties in Yaffo Tel Aviv right now pic.twitter.com/eJRtha12UK — Sophie Chemla 🎗 (@Esther07102023) October 1, 2024

הפיגוע ביפו: שני מחבלים חמושים ירו באזרחים מטווח אפס | משדר מיוחדhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/VaZDw65JjI — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

Η υπηρεσία ασθενοφόρου του Ισραήλ είπε ότι έλαβε αναφορά στις 7.01 μ.μ. (1601 GMT) για άτομα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

פיגוע הירי ביפו: 10 נפגעים - בינהם 4 במצב אנושhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/AOpHyuUXRr — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

הפיגוע ביפו - בשתי זירות, אחת מהן עוד פעילה | משדר מיוחדhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/gDDSYujDuh — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

Οι δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τα πρόσωπά τους:

