Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση με 6 νεκρούς στο Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία κάνει λόγο για ύποπτο «τρομοκρατικό» περιστατικό στο Τελ Αβίβ - Η επίθεση σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

UPDATE: 20:08
Israel attack

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ισραηλίνης αστυνομίας. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, εκτός των έξι νεκρών, υπάρχουν έξι σοβαρά τραυματίες και άλλοι οκτώ τραυματίες που δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ένοπλους να κατεβαίνουν σε σταθμό του τραμ και να ανοίγουν πυρ. 

Η υπηρεσία ασθενοφόρου του Ισραήλ είπε ότι έλαβε αναφορά στις 7.01 μ.μ. (1601 GMT) για άτομα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τα πρόσωπά τους: 

Τελ Αβίβ

