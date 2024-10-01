Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Τζααφάρ Κασίρ, έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ που επέβλεπε τη μεταφορά ιρανικών όπλων προς την ένοπλη ομάδα, σε αεροπορική επιδρομή την Τρίτη στη Βηρυτό.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Μονάδας 4400 της Χεζμπολάχ, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παράδοση όπλων από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στον Λίβανο.

Ο Μοχάμεντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Μονάδας 4400, σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη στη Βηρυτό, σύμφωνα με τον στρατό.

ΟΙ IDF είπαν ότι ο Κασίρ ήταν «ένας από τους ανώτερους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το κυρίαρχο πρόσωπο στον άξονα Ιράν-Χεζμπολάχ-Συρία και θεωρείται κοντά στο ιρανικό καθεστώς».

Πηγή: skai.gr

