ΝΑΤΟ: Ο Μπάιντεν διαβεβαιώνει τον Ρούτε για την πλήρη εμπιστοσύνη του

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι έχει "πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητα (του νέου επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε) να συνεχίσει το έργο μας για ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ, πιο μεγάλο και πιο αποφασιστικό από ποτέ", σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "δεσμεύονται αυστηρά από την ιερή υποχρέωση του άρθρου 5 (της ιδρυτικής συμφωνίας της διατλαντικής αμυντικής συμμαχίας): η επίθεση εναντίον ενός από εμάς, είναι επίθεση εναντίον όλων μας", γράφει επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος χαιρετίζει "τον εντυπωσιακό απολογισμό του αρχιτέκτονα της συναίνεσης και αποφασιστικού ηγέτη", αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη σήμερα τον νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την ανάληψη των καθηκόντων του, υπενθυμίζοντας την ανάγκη η Συμμαχία να διατηρήσει την "ισχυρή υποστήριξή της" στην Ουκρανία.

"Ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού την ώρα που το ΝΑΤΟ υπερασπίζεται την ελευθερία μας, κυρίως με την ισχυρή υποστήριξή μας στην Ουκρανία" απέναντι στη ρωσική εισβολή, έγραψε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του στον προηγούμενο γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ που άφησε "το ΝΑΤΟ πιο μεγάλο, πιο ισχυρό και πιο ενωμένο από ποτέ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

