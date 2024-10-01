Το Ιράν αναμένεται να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στόχους εντός 12 λεπτών και όχι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους Κρουζ που χρειάζονται περισσότερο χρόνο, δήλωσε δημοσιογράφος του Axios την Τρίτη στο X, επικαλούμενος δυτική πηγή.

A western source with knowledge: Unlike the April attack, this time Iran is expected to attack Israel only with ballistic missiles that reach Israel within 12 minutes and not with drones or cruise missiles that allow for much longer preparation time for defense and interception https://t.co/mCibJkNb9g October 1, 2024

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι κινούνται πιο γρήγορα, τείνουν να έχουν πολύ μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσκρουσης στο έδαφος.

Μάλιστα, σε ανάλυσή του με γραφικά το ισραηλινό μέσο N12 εξηγεί τον πιθανό χρόνο που θα χρειαστεί η επίθεση ανάλογα με τα όπλα που θα χρησιμοποιήσει το Iράν για να φτάσει στο Ισραήλ.

Oι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν περαιτέρω την Τρίτη καθώς σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες με βαλλιστικούς πυραύλους. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η επίθεση μπορεί να είναι εξίσου μεγάλη ή και μεγαλύτερη από εκείνη του Απριλίου, όταν το Ιράν εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ επίθεση με περισσότερους από 300 πυραύλους και drones.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη αμυντικές προετοιμασίες για να υπερασπιστούμε το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης. Μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν».

Η επίθεση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Απριλίου

Αμέσως μετά ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ενημερώθηκε για την επικείμενη επίθεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση θα περιλαμβάνει μη επανδρωμένα drones και πυραύλους που θα εκτοξευθούν προς το Ισραήλ.

Οι τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στόχος της νέας ιρανικής επίθεσης θα είναι τρεις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, καθώς και ένα αρχηγείο πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ, το οποίο εκκενώθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το Ιράν αναμένεται να στοχεύσει στρατιωτικούς και κυβερνητικούς χώρους, όχι πολιτικούς.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι θα περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ ο δεύτερος ανέφερε ότι δεν είναι σαφές τι είδους επίθεση θα εξαπολύσει σε αυτή τη φάση.

Καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια

Στον απόηχο της τελευταίας δραματικής εξέλιξης μετά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ισραηλινούς την Τρίτη να λάβουν υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας από την εσωτερική διοίκηση.

Όπως έγινε γνωστό, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19:30 σε καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς του πολίτες ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στη μέση μιας εκστρατείας κατά του άξονα του κακού του Ιράν. Χθες, είπα ότι αυτές ήταν μέρες μεγάλων επιτευγμάτων και μεγάλων προκλήσεων: Μεγάλα επιτεύγματα γιατί εξαλείψαμε τον Νασράλα και την ανώτερη διοίκηση του, καθώς και το σχέδιο της Χεζμπολάχ να καταλάβει τη Γαλιλαία. Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους.»

Ακολούθως ο Νετανιάχου πρόσθεσε «υπάρχουν όμως και μεγάλες προκλήσεις και σας ζητώ δύο πράγματα: Πρώτον, ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, σώζει ζωές. Δεύτερον, σταθείτε μαζί. Μαζί θα μείνουμε ακλόνητοι στις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας. Μαζί θα σταθούμε. Μαζί θα παλέψουμε και μαζί θα νικήσουμε».

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση υψηλού επιπέδου προς τους υπαλλήλους της στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη, δίνοντάς τους εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να είναι έτοιμοι να μπουν σε καταφύγια. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την ιρανική αεροπορική επίθεση στο Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο που εκδίδουν τέτοια εντολή.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, είπε ότι το Ισραήλ δεν έχει εντοπίσει ακόμη καμία εναέρια απειλή από το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η εναέρια άμυνα του Ισραήλ και τα πολεμικά αεροσκάφη είναι έτοιμα εν αναμονή πιθανών επιθέσεων. «Ο IDF προετοιμάζεται για να είναι έτοιμο τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Θα υπάρξουν συνέπειες αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Οι σύμμαχοί μας στο CENTCOM είναι έτοιμοι στο πλευρό μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χαγκάρι.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ακόμη τρεις μοίρες αμερικανικών μαχητικών F-16, F-15 και Α-10 εντάσσονται στο CENTCOM.

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν παρακολουθεί την κατάσταση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «πολύ στενά» και «πολύ προσεκτικά» και παραμένει αφοσιωμένη στην άμυνα και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Μπλίνκεν δεν αναφέρθηκε στις αναφορές του Λευκού Οίκου για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην άμυνα του Ισραήλ», είπε. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως είπα, πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

