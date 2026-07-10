Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο Ματ Λόνγκμαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, είπε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σπίτι στο Νιούτον Άμποτ και έχει τεθεί υπό κράτηση. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν το κίνητρο του φόνου ήταν πολιτικό και απάντησε ότι «δεν θα κάνει εικασίες» αλλά η ασφάλεια των πολιτικών είναι «ύψιστης σημασίας». Αναφερόμενος στον ύποπτο, που δεν είχε συλληφθεί ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι «είναι σαφώς επικίνδυνος» και κάλεσε όσους έχουν κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτόν να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνά της.

Πηγή: skai.gr

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