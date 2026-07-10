Η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο, αφού η συντηρητική πολιτικός και πρώην υπουργός Αν Γουίτικαμ, 78 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η Γουίτικαμ ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό» ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της. «Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας».

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γουίτικαμ στο Ντάρμτουρ γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η γυναίκα ήταν νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με το BBC, η Γουίτικαμ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ. Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ. Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Ποια ήταν η Γουίτικαμ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες. Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου "Strictly Come Dancing" το 2010. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές.

Αντιδράσεις

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Γουίτικαμ ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στη σκηνή».

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γουίτικαμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.