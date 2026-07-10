Οκτώ άνδρες που κατηγορούνται πως συμμετείχαν σε μια συνωμοσία εναντίον της εκδήλωσης Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA) του UFC, που είχε οργανωθεί με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στον Λευκό Οίκο, διώκονται για απόπειρα φόνου και τρομοκρατία, έγινε γνωστό από τον υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 19 έως 32 ετών, κατηγορούνται πως σχεδίαζαν μια επίθεση, η οποία προέβλεπε να εκτοξεύσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά περιμετρικά του χώρου του θεάματος MMA προκειμένου να προκαλέσουν την εκκένωση της περιοχής και να επιτρέψουν με αυτόν τον τρόπο σε ελεύθερους σκοπευτές να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν αξιωματούχους που παρίσταντο στην εκδήλωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, η επίθεση στόχευε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Το υπουργείο διευκρινίζει πως οι οκτώ συλληφθέντες κατηγορούνται από κοινού για την ίδια υπόθεση, η οποία διερευνάται στο Οχάιο. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες: συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και συνωμοσία για τη διάπραξη φόνου και δολοφονίας κυβερνητικού αξιωματούχου.

Οι κατηγορούμενοι, που κατάγονται από διαφορετικές πολιτείες, χρησιμοποίησαν διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας για να σχεδιάσουν την επίθεση, να στρατολογήσουν μέλη και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση του σχεδίου της επίθεσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει τη 16η Ιουνίου τη σύλληψη και την άσκηση διώξεων, ημέρες πριν από την εκδήλωση, σε βάρος πέντε ανδρών ηλικίας 19-32 ετών, σε διάφορες πολιτείες (Καλιφόρνια, Νεμπράσκα, Μιζούρι).

Άλλοι δύο άνδρες συνελήφθησαν κατόπιν στα τέλη Ιουνίου από το FBI, την ομοσπονδιακή αστυνομία, ένας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και ένας άλλο στο Μιζούρι.

Ο όγδοος άνδρας, ηλικίας 21 ετών, που ονομάζεται Τσάντλερ Ντ. Σκαγκς και διέμενε στη Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, συνελήφθη «αυτήν την εβδομάδα».

Του είχε ανατεθεί ο ρόλος ενός των ελεύθερων σκοπευτών στην επίθεση που σχεδιαζόταν, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε χθες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γιόρτασε τη 14η Ιουνίου τα 80ά γενέθλιά του μετατρέποντας τον κήπο του Λευκού Οίκου σε αρένα για αθλητές των Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), ένα σόου με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Περισσότεροι από 4000 προσκεκλημένοι είχαν καθίσει γύρω από το κλουβί των αγώνων.

Πηγή: skai.gr

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