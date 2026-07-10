ΥΠΕΞ Κύπρου: Καταδικάζει το παράνομο «μνημόνιο» Τουρκίας-κατεχομένων για αγωγό φυσικού αερίου

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την υπογραφή του παράνομου «μνημονίου συναντίληψης» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνδέει την Τουρκία με τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για νέα παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ακόμη ένα βήμα εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής.

«Το εν λόγω «μνημόνιο», που υπεγράφη κατά την παράνομη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Τουρκίας κ. Cevdet Yılmaz στα κατεχόμενα, αποτελεί ακόμη μια έκφανση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Κύπρου..

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «βάσει του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η μονομερής ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και η προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας, τόσο επί του εδάφους όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Η Τουρκία, ως κατοχική δύναμη, φέρει πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλλει την Τουρκία για τις νέες παράνομες ενέργειες της και θα συνεχίσει να το πράττει στα διεθνή φόρα, απαιτώντας όπως η Τουρκία επιδείξει επιτέλους σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά της, εντείνοντας τις προσπάθειές της σε νομικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, στη βάση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε όλους τους αρμόδιους Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



Πηγή: skai.gr

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