Αναζητείται αγοραστής για τους S-400 της Τουρκίας - Βάζουν και τα ΗΑΕ στο «παιχνίδι»

Μέχρι σήμερα τα περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα εμφάνιζαν το Κατάρ ως πιθανότερο αποδέκτη των S-400. Ωστόσο, το Middle East Eye, επικαλούμενο ρωσικές και τουρκικές πηγές, αναφέρει ότι οι συνομιλίες αφορούν πλέον τη μεταπώληση των συστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ειδικότερα, το Middle East Eye αναφέρει ότι η ρωσική κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο πώλησης των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 που διαθέτει σήμερα η Τουρκία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο μέσο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα ρωσικά συστήματα S-400, τα οποία απέκτησε η Τουρκία το 2019, αποτέλεσαν σημαντικό «πονοκέφαλο» για την Άγκυρα, σημειώνει το δημοσίευμα. Η αγορά τους οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν σε αποθήκευση έξι μαχητικά F-35 που προορίζονταν για την Τουρκία, καθώς η παράδοσή τους μπλοκαρίστηκε επίσης από τη νομοθεσία που ενέκρινε το αμερικανικό Κογκρέσο το 2020.

Καθώς οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας βελτιώνονται μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, το ζήτημα των S-400 και η πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (National Defense Authorization Act – NDAA) του 2020 προβλέπει ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει πως η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τα συστήματα S-400, προτού της επιτραπεί να παραλάβει τα F-35. Η ίδια νομοθεσία καθιστά επίσης αυστηρότερες τις προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία το 2019.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο οι δύο πλευρές συζητούν διάφορες πιθανές λύσεις.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μία από τις επιλογές που εξετάστηκαν ήταν να καταστούν τα συστήματα S-400 ανενεργά, αφαιρώντας βασικά εξαρτήματά τους και αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλή χώρο, σε συντονισμό με την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με πολλές πηγές με γνώση του θέματος.

Ωστόσο, κατά το Middle East Eye, η λύση αυτή κρίθηκε στη συνέχεια ανεπαρκής ως οριστική διευθέτηση, καθώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει μόνο μια εξαίρεση (waiver) από τις κυρώσεις και όχι την πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα.

Το Middle East Eye, επικαλούμενο ρωσικές και τουρκικές πηγές, αναφέρει επίσης ότι εδώ και μήνες συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη μεταπώληση των συστημάτων σε τρίτη χώρα, συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τουρκία σχετικά με την πώληση των συστημάτων σε τρίτη χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε το ζήτημα «εξαιρετικά ευαίσθητο» και δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν προς το παρόν.

«Η απάντηση της Μόσχας στην πρόταση της Τουρκίας να πωλήσει τα συστήματα σε τρίτη χώρα ήταν: "Γιατί όχι;"», δήλωσε στο Middle East Eye ρωσική πηγή. «Υπάρχουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και απαιτείται η λήψη απόφασης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, εφόσον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρήσουν τελικά στην αγορά των S-400, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ρωσία να αποδεχθεί πλήρως και να τηρήσει τους όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί με την Άγκυρα. «Η Μόσχα θα εξετάσει το ζήτημα», ανέφερε η πηγή.

Πολλές τουρκικές πηγές επισήμαναν στο Middle East Eye ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν ήδη ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα, όπως τα Pantsir.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι το Άμπου Ντάμπι ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πολιτική διαφοροποίησης των προμηθειών οπλικών συστημάτων από διαφορετικές χώρες, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών του δυνατοτήτων.

Ωστόσο, Ευρωπαίος επενδυτής δήλωσε στο Middle East Eye ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ρωσίας, λόγω της στήριξης που παρείχε η Μόσχα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η Τεχεράνη εξαπέλυε επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των Εμιράτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ενδεχόμενη πώληση δεν θα υπάγεται στις αμερικανικές κυρώσεις, καθώς η συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και όχι με τη Ρωσία.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα είχε απορρίψει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να επαναγοράσει τα συστήματα S-400 από την Τουρκία, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή του Middle East Eye, η προγραμματισμένη ανακοίνωση της Άγκυρας την Παρασκευή, με την οποία θα γνωστοποιούσε ότι ξεκινούν συνομιλίες για την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, ματαιώθηκε, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα κίνητρα της Ρωσίας να συναινέσει σε μια τέτοια συμφωνία παραμένουν ασαφή. Πηγές στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να ζητήσει ανταλλάγματα από την Τουρκία. Ένα από αυτά θα μπορούσε να αφορά τη νέα συμφωνία για το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς η υφιστάμενη δεν έχει ακόμη ανανεωθεί και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

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