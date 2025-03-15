Ζελένσκι: Ειρήνη άνευ όρων - Το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας θα συζητηθεί αργότερα

«H ειρήνη πρέπει να αρχίσει άνευ όρων» και «αν η Ρωσία δεν το θέλει αυτό, τότε πρέπει να ασκηθεί ισχυρή πίεση μέχρι να το κάνει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το ζήτημα εδαφικής κυριαρχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι «περίπλοκο» και θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου είπε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά και ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συζήτησαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι συμμετείχε εξ αποστάσεως σε σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας νωρίτερα σήμερα, όπου επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η σιωπή της Ρωσίας για την 30ήμερη κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι «ο Πούτιν θα παρατείνει» τον πόλεμο.

«Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να είχε ήδη συμβεί, αλλά η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει», προσθέτει σε δήλωση στο X.

Κατηγορεί τον Πούτιν ότι λέει ψέματα για την κατάσταση στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Κουρσκ, όπου η Ρωσία έχει δηλώσει ότι έχει ανακαταλάβει δύο χωριά και οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται περικυκλωμένες. Ο Ζελένσκι λέει ότι ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εκεί και έχει «σταθεροποιήσει» την κατάσταση στην πρώτη γραμμή στο Ντόνετσκ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας - περισσότερα από τρία χρόνια μάχης και καταστροφής πλήρους κλίμακας», αναφέρει η ανάρτηση στο X. «Για να σταματήσει αυτό, χρειάζεται ενεργή πίεση, όχι μόνο συνομιλίες».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «κλειδί για να γίνει η ειρήνη αξιόπιστη και διαρκής», συνεχίζει, και «η ειρήνη θα είναι πιο αξιόπιστη με τα ευρωπαϊκά σώματα στο πεδίο και την αμερικανική πλευρά ως backstop».

Τελειώνει με έκκληση να ενωθούν όχι μόνο η Ευρώπη και η G7 αλλά «όλες οι άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο για χάρη της ειρήνης».

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία είναι το μόνο εμπόδιο για ειρήνη».

Aντιπροσωπεία που θα αναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκρότησε μια «αντιπροσωπεία» ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης» με τη Ρωσία, με βάση διάταγμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γέρμακ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας Πάβλο Παλίσα θα μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητά με τους «διεθνείς εταίρους» της Ουκρανίας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία στις συζητήσεις που είχε την Τρίτη το Κίεβο στη Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέληξαν σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο ο Ζελένσκι κατηγόρησε, ωστόσο, τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας 30 ημερών, με στόχο να ενισχύσει προηγουμένως τη θέση της στα πεδία των μαχών. Οι Ρώσοι «θέλουν μια πιο ισχυρή θέση πριν από την εκεχειρία. Η καθυστέρηση στη διαδικασία συνδέεται με το γεγονός ότι (…) θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «περίπλοκο» το εδαφικό ζήτημα και είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τόνισε όμως ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ως ρωσικά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συζήτησαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους αξιωματούχους στις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Μόσχα.

