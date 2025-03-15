Τραμπ: Δραστικές περικοπές στην υπηρεσία που ελέγχει το Voice of America και άλλες έξι ομοσπονδιακές υπηρεσίες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή ένα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει δραστικές περικοπές στη μητρική εταιρεία του χρηματοδοτούμενου από την αμερικανική κυβέρνηση μέσου ενημέρωσης Voice of America και άλλων έξι ομοσπονδιακών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησής του για τη συρρίκνωση της γραφειοκρατίας.

Το διάταγμα δίνει εντολή στις υπηρεσίες αυτές - συμπεριλαμβανομένων μιας που παρέχει χρηματοδότηση σε μουσεία και βιβλιοθήκες και μιας που στηρίζει τους άστεγους - να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στο ελάχιστο που ορίζει ο νόμος.

Με την εντολή αυτή συνεχίζεται ο περιορισμός των υπηρεσιών που ο πρόεδρος «έκρινε ότι είναι περιττές» αναφέρει το διάταγμα. Ο Τραμπ, ο οποίος συγκρούστηκε με τη Φωνή της Αμερικής κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, επέλεξε για διευθύντρια του μέσου την πρώην παρουσιάστρια Κάρι Λέικ. Η τελευταία κατηγορεί συχνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ότι είναι προκατειλημμένα απέναντι στον Τραμπ.

Η VOA, ένας διεθνής ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 γλώσσες στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, εποπτεύεται από την Υπηρεσία Παγκόσμιων ΜΜΕ των ΗΠΑ. Η Υπηρεσία χρηματοδοτεί επίσης το Radio Free Europe/Radio Liberty και το Radio Free Asia.

Εκτός από την Υπηρεσία για τα Παγκόσμια ΜΜΕ, η εντολή Τραμπ στοχεύει επίσης την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Συνδιαλλαγής, το Διεθνές Κέντρο Μελετητών Γούντροου Γουίλσον, το Ινστιτούτο Υπηρεσιών Μουσείων και Βιβλιοθηκών, το Διυπηρεσιακό Συμβούλιο των ΗΠΑ για την έλλειψη στέγης, το Κοινοτικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ανάπτυξη της Κοινότητας και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων των Μειονοτήτων.

Το διάταγμα λέει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να καταργήσουν τις δραστηριότητες που δεν αναφέρονται με σαφήνεια στο καταστατικό τους και να μειώσουν το προσωπικό τους στο ελάχιστον που απαιτείται από τον νόμο. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα του Τραμπ για τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κράτους, ένα έργο που έχει αναθέσει σε μεγάλο βαθμό στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ίλον Μασκ. Η Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), της οποίας προΐσταται ο Μασκ, έχει ήδη προχωρήσει σε περίπου 100.000 απολύσεις εργαζομένων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, πάγωσε την ξένη βοήθεια και ακύρωσε χιλιάδες προγράμματα και συμβάσεις.

Τον περασμένο μήνα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ ζήτησε να κλείσουν η VOA και το Radio Free Europe/Radio Liberty. Η Λέικ έχει δηλώσει ότι μολονότι κατανοεί τις εκκλήσεις για κατάργηση της VOA, πιστεύει ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

