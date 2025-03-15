Η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι η εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2025, τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών. Ο νέος προκαθήμενος θα διαδεχθεί τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ο οποίος αναστήλωσε και καθοδήγησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με το himara.gr, η διαδικασία εκλογής θα λάβει χώρα στο Συνοδικό Κέντρο, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, και θα ακολουθήσει αυστηρά τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Στόχος της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ομαλής και σταθερής συνέχειας στην πνευματική και διοικητική καθοδήγηση της Εκκλησίας.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, μετά την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, και θα καθορίσει τη μελλοντική ηγεσία της ορθόδοξης κοινότητας στη χώρα.

Σημειώνεται ότι το φαβορί είναι ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης (κεντρική φωτό άρθρου). Η Σύνοδος αποτελείται από τους μητροπολίτες Βερατίου Aστιο, Δυρραχίου και Κορυτσάς Ιωάννη, Αργυροκάστρου Δημήτριο, Απολλωνίας και Φίερι Νικόλαο, Ελμπασάν Αντώνιο, Αμαντίας Ναθαναήλ και Κρούγιας Αναστάσιο. Αυτοί θα κληθούν να αναδείξουν τον νέο Αρχιεπίσκοπο.

