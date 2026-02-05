Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας ξεκίνησαν τη δεύτερη ημέρα συνομιλιών, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο την εύρεση κοινού εδάφους που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι ξεκίνησε», ανέφερε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στην εφαρμογή Telegram.

«Εργαζόμαστε υπό την ίδια μορφή όπως και χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, ομάδες εργασίας και περαιτέρω συντονισμός θέσεων».

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και υπάρχει θετική κινητικότητα στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

«Παραγωγικές» οι συνομιλίες της πρώτης ημέρας

Οι διήμερες τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν εχθές, με την ουκρανική πλευρά και Αμερικανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις διαπραγματεύσεις παραγωγικές, αλλά με το Κρεμλίνο να συνεχίζει τις πιέσεις και να εμμένει στις μαξιμαλιστικές του εδαφικές απαιτήσεις.

Μετά το πέρας των χθεσινών συνομιλιών, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας και πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της χώρας, δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «ουσιαστικές και παραγωγικές, με επίκεντρο συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις».

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες παραγωγικές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αργότερα ότι είναι κρίσιμο οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε πραγματική ειρήνη και να μη δώσουν στη Ρωσία μια νέα ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι εταίροι της Ουκρανίας, πρόσθεσε, πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

«Πρέπει να γίνει αισθητή τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι άνθρωποι στην Ουκρανία πρέπει να νιώσουν ότι η γίνονται πραγματικά βήματα προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς το να χρησιμοποιεί η Ρωσία τα πάντα προς όφελός της και να συνεχίζει τις επιθέσεις», τόνισε και πρόσθεσε πως η Ουκρανία αναμένει οι συνομιλίες να οδηγήσουν σύντομα σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι France 2, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης λόγω του πολέμου με τη Ρωσία εκτιμάται σε 55.000.

Παρά τις αναζωπύρωση των διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ, οι προοπτικές για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν ασαφείς, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να πιέζει για τις μαξιμαλιστικές της εδαφικές απαιτήσεις.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι η σύγκρουση θα πρέπει αντίθετως να «παγώσει» κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και απέκλεισε οποιαδήποτε μονομερή απόσυρση των δυνάμεών του.

Το εδαφικό δεν είναι όμως το μόνο «αγκάθι» στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Η Μόσχα έχει διαμηνύσει ότι δεν θα ανεχθεί ευρωπαϊκά στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος, όρο που το Κίεβο θεωρεί απαραίτητο για να είναι αξιόπιστες οι εγγυήσεις ασφαλείας. Μιλώντας στο ουκρανικό κοινοβούλιο την Τρίτη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν δυνάμεις στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να μάχονται έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας τη σκληρή στάση της Μόσχας ακόμη και την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Το Κίεβο δέχθηκε ένα διπλωματικό πλήγμα πριν από τις συνομιλίες, όταν ο Τραμπ αρνήθηκε να καταδικάσει τη Ρωσία για τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός για ορισμένες ημέρες λόγω ψύχους μετά την παρέμβαση του Τραμπ.

«Το να εκμεταλλεύεται τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί ανθρώπους είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να στραφεί στη διπλωματία», έγραψε ο Ζελένσκι μετά τις επιθέσεις, καλώντας τις δυτικές κυβερνήσεις να καταγγείλουν τα πλήγματα.

Ο Τραμπ ωστόσο, την Τρίτη, δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για την εκεχειρία, προσθέτοντας ότι η παύση των επιθέσεων από τη Ρωσία υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μόνο μέχρι την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.