Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίεβο: Δύο τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones

Ο δήμαρχος δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε συντρίμμια που έπεσαν στη στέγη ενός κτιρίου με γραφεία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά

Κίεβο

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια περιφέρεια, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη ενός κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίεβο Ρωσία Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark