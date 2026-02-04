Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, πράγμα το οποίο γνωρίζουν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ενώ ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς διαπραγματευτές άρχισε σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό του, και οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του πολέμου στη χώρα.

Ινδία και πετρέλαιο

Παράλληλα όσον αφορά τα σχέδια της Ινδίας για διαφοροποίηση των πηγών της για πετρέλαιο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε σήμερα ότι δεν βλέπει τίποτα το καινούργιο σε αυτό καθώς το Νέο Δελχί αγόραζε πάντα πετρέλαιο από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Ο υπουργός Πετρελαίου Πίγιους Γκόγιαλ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ινδία θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές εν μέσω μεταβλητών παγκόσμιων συνθηκών για να διασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια για τους πολίτες της.

Η δήλωση του Γκογιάλ έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας. Ο Τραμπ μίλησε για συμφωνία του Νέου Δελχί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, κάτι το οποίο η Ινδία δεν έχει έκτοτε επιβεβαιώσει δημοσίως.

Ερωτηθείς για τα σχέδια της Ινδίας όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία δεν είναι η μόνη χώρα που προμηθεύει με πετρέλαιο την Ινδία.

«Εμείς, κι όχι μόνον εμείς, αλλά όλοι οι ειδικοί στο πεδίο των διεθνών ενεργειακών υποθέσεων, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν είναι ο μόνος προμηθευτής πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ινδία», σημείωσε ο Πεσκόφ.

«Η Ινδία αγόραζε πάντα αυτά τα προϊόντα από άλλες χώρες. Γι’αυτό δεν βλέπουμε καμία νέα εξέλιξη εδώ».

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει συνομιλίες χαμηλού επιπέδου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γαλλία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι συνομιλίες χαμηλού επιπέδου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ανακοινώσει προς το παρόν όσον αφορά μια πιθανή συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι επιδιώκει να ξαναρχίσει να έχει επαφή με τον Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μολονότι δεν βλέπει να είναι έτοιμη η Μόσχα να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία και ότι διεξάγονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

