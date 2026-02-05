Η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέρριψε σήμερα τις εκκλήσεις να συλλάβει τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ όταν αυτός επισκεφθεί τη χώρα την επόμενη εβδομάδα για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ επεσήμανε ότι η τετραήμερη επίσκεψη του Χέρτζογκ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης και απαντά στις επιθυμίες της εβραϊκής κοινότητας.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ είναι προσκεκλημένος της Αυστραλίας για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του Μπόνταϊ και για να βρεθεί στο πλευρό της εβραϊκής αυστραλιανής κοινότητας και να της προσφέρει υποστήριξη μετά την πιο σοβαρή τρομοκρατική επίθεση και αντισημιτική επίθεση που έχει σημειωθεί ποτέ στο έδαφός μας», δήλωσε η Γουόνγκ.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου στην επίθεση αυτή την οποία εξαπέλυσαν δύο άνδρες οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόνταϊ με αφορμή την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

Ο Κρις Σιντότι, δικηγόρος που ειδικεύεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Ανεξάρτητης Έρευνας του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, είχε ζητήσει δημοσίως την απόσυρση της πρόσκλησης ή τη σύλληψη του Χέρτζογκ εφόσον πάει στην Αυστραλία.

Ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ είχε αποφανθεί το 2025 ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου εκεί, έπειτα από την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, που δεν μιλούσαν εξ ονόματος του ΟΗΕ, ο Χέρτζογκ και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι «υποκίνησαν στη διάπραξη γενοκτονίας» στον παλαιστινιακό θύλακα, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει «κατηγορηματικά», κάνοντας λόγο για «μια μεροληπτική και ψευδή έκθεση».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι έκανε «βλακεία» προσκαλώντας τον Χέρτζογκ, εκτίμησε ο Σιντότι μιλώντας στο AFP. «Ήταν μια κακή απόφαση και θα πρέπει να ανακληθεί προτού να είναι πολύ αργά».

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν ζητήσει να διοργανωθούν διαδηλώσεις εναντίον της επίσκεψης Χέρτζογκ σε διάφορες πόλεις της Αυστραλίας, περιλαμβανομένου του Σίδνεϊ, όπου η αστυνομία έχει απαγορεύσει αυτές τις συγκεντρώσεις.

Εξάλλου τη Δευτέρα η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος ενός κατοίκου του Σίδνεϊ ηλικίας 19 ετών επειδή διατύπωσε στο διαδίκτυο «απειλές για τη ζωή» ενός επικεφαλής ξένου κράτους, χωρίς να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα

