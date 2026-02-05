Σε υπόθεση με χαρακτηριστικά θρίλερ εξελίσσεται η απαγωγή της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο γαμπρός της την άφησε στην κατοικία της στο Τουσόν, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 4 ημέρες από την εξαφάνισή της, οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο ύποπτο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε πρόσωπα που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της απηύθυναν δημόσια και φορτισμένη έκκληση για τη μητέρα τους, ζητώντας αποδείξεις ότι παραμένει εν ζωή. Όπως ανέφεραν απευθυνόμενοι προς τον ή τους απαγωγείς της 84χρονης Νάνσι, «είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και να σας ακούσουμε».

«Πρέπει να μάθουμε, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε. Θέλουμε να σας ακούσουμε και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Σε παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας» δήλωσε η Γκάθρι, παρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC.

Σύμφωνα με το TMZ, φέρεται να έχει σταλεί επιστολή με αίτημα λύτρων ύψους εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin για την επιστροφή της 84χρονης, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, λεπτομέρειες για την κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σταγόνες αίματος και ίχνη παραβίασης.

«Μαμά, αν μας ακούς, είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι η πολύτιμη κόρη του Θεού, Νάνσι. Πιστεύουμε και ξέρουμε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι μαζί σου. Όλοι σε ψάχνουν, μαμά. Παντού. Δεν θα ησυχάσουμε. Τα παιδιά σου δεν θα ησυχάσουν μέχρι να ξαναβρεθούμε» είπε συγκινημένη η δημοσιογράφος, ενώ η αδελφή της πρόσθεσε: «μαμά, μαμά, αν μας ακούς, σε χρειαζόμαστε να γυρίσεις σπίτι. Μας λείπεις».

«Σ' αγαπάμε μαμά, μείνε δυνατή, έλα σπίτι» ανέφερε από την πλευρά του ο αδελφός τους, Κάμερον.

Όπως εξήγησε η Σαβάνα Γκάθρι, η μητέρα τους αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα και λαμβάνει καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, ενώ ο βηματοδότης της σταμάτησε να συγχρονίζεται με τις συσκευές Apple της οικογένειας από το πρωί της Κυριακής.

Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια συνεχίζει να διατηρεί την ελπίδα ότι η Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται στη ζωή: «Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για τις προσευχές για την αγαπημένη μας μαμά, τη Νάνσι. Τις νιώθουμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι και εκείνη τις νιώθει».

Πηγή: skai.gr

