Αμφιταλαντεύεται ο Τραμπ για την αποστολή όπλων στην Ταϊβάν μετά τις συνομιλίες με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είναι βέβαιος πως θα δώσει το «πράσινο φως» για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, μετά τις «σε βάθος» συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, στο Πεκίνο.

Το ταξίδι στο Πεκίνο, σημειώνει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, ξεκίνησε με προειδοποιήσεις από τον Σι για το ενδεχόμενο να υπάρξει σινοαμερικανική σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν, ενώ ο Τραμπ κατέστησε σαφές κατά την επίσκεψη ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει μια τέτοια εξέλιξη.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά» δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής προς την Ουάσινγκτον, αναφερόμενος παράλληλα στο πακέτο οπλισμού ύψους 14 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει πυραύλους και συστήματα αναχαίτισης αεράμυνας. Η Ουάσινγκτον έχει «παγώσει» την αποστολή του στην Ταϊπέι εδώ και μήνες.

Τα «γεράκια» του αμερικανικού Κογκρέσου θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος αποτροπής μιας κινεζικής κίνησης κατά της αυτοδιοικούμενης νήσου είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ταϊβάν. Από την άλλη, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ για όπλα και πολιτική στήριξη ενδέχεται αντίθετα να αυξάνουν την πιθανότητα χρήσης βίας από το Πεκίνο.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί, βάσει της πολιτικής των «έξι διαβεβαιώσεων» του 1982, να μην διαβουλεύονται με την Κίνα για πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν, ωστόσο φάνηκε να υποβαθμίζει τη σημασία της συμφωνίας με την έννοια ότι είναι ξεπερασμένη.

«Τι να κάνω; Να πω ότι δεν θέλω να μιλήσω μαζί σας, επειδή υπάρχει μια συμφωνία γραμμένη το 1982; Όχι, συζητήσαμε για τις πωλήσεις όπλων» είπε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητά του είναι να αποφευχθεί ένας πόλεμος.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στην κυβέρνηση της Ταϊπέι, καθώς και σε συμμάχους, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Τακαΐτσι φέρεται να βρέθηκε σε φάση αυξανόμενης απόκλισης από τη γραμμή της Ουάσινγκτον στο ζήτημα της Ταϊβάν. Η Τάκαϊτσι δήλωσε ότι ο Τραμπ την ενημέρωσε τηλεφωνικά από το Air Force One για τις συνομιλίες του με τον Σι.

Ο Τραμπ επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να μιλήσει με «το πρόσωπο που… διοικεί την Ταϊβάν» για το ζήτημα των όπλων, κάτι που, αν γινόταν, θα εξόργιζε το Πεκίνο αν ερμηνευόταν ως άμεση πολιτική αναγνώριση του προέδρου της νήσου.

Το ζήτημα των εξοπλισμών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και στην Ταϊπέι, ακόμη και με την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος στην εξουσία.

Η έγκριση κονδυλίου 25 δισ. δολαρίων από το κοινοβούλιο της Ταϊβάν αποτέλεσε απαραίτητο βήμα για την προώθηση του πακέτου των 14 δισ. και ενός επιπλέον πακέτου 11 δισ. που είχε εγκριθεί νωρίτερα από τον Τραμπ. Σύμφωνα με αναφορές, προηγούμενη συμφωνία είχε οδηγήσει τον Σι να προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω παραδόσεις όπλων.

Το Πεκίνο είχε προειδοποιήσει τον Φεβρουάριο σε τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα των εξοπλισμών.

Πηγή ανησυχίας για την Ταϊβάν και τους συμμάχους της ήταν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει την επίσημη αμερικανική πολιτική και να εκφράσει ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio επιβεβαίωσε ότι η πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει.

Αντίθετα, ο Τραμπ ενίσχυσε την άποψη ότι η Ταϊβάν αποτελεί πολύ υψηλότερη προτεραιότητα για τον Σι απ’ ό,τι για τον ίδιο.



Πηγή: skai.gr

