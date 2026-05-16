CNN: Χάκερς παραβίασαν συστήματα μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια των ΗΠΑ - Υποψίες ότι υπεύθυνο είναι το Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί χάκερ βρίσκονται πίσω από σειρά παραβιάσεων σε συστήματα που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων σε δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν πρατήρια βενζίνης σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που επικαλείται το CNN.

Οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι τα συστήματα αυτόματης μέτρησης των δεξαμενών (Automatic Tank Gauge - ATG), τα οποία ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, δεν προστατεύονταν από κωδικούς πρόσβασης. Αυτό τους επέτρεψε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αλλοιώσουν τις ενδείξεις που εμφανίζονταν για τις δεξαμενές, αλλά όχι τα πραγματικά επίπεδα καυσίμων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αν και δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχουν προκαλέσει φυσικές ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι παραβιάσεις έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια, επειδή η πρόσβαση σε ένα σύστημα ATG θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει σε έναν χάκερ να αποκρύψει μια διαρροή καυσίμου, σύμφωνα με ιδιώτες ειδικούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι πηγές που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα ανέφεραν ότι το ιστορικό του Ιράν σε παρόμοιες επιθέσεις είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα θεωρείται βασικός ύποπτος. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές προειδοποίησαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να μην μπορέσει να προσδιορίσει οριστικά ποιος ευθύνεται, αφού οι χάκερς δεν άφησαν ίχνη πίσω τους.

Το CNN ζήτησε σχόλιο από την αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - CISA) σχετικά με την παραβίαση των συστημάτων ATG. Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Ιράν, θα πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό, στο οποίο η Τεχεράνη απειλεί κρίσιμες υποδομές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός πεδίου που παραμένει εκτός εμβέλειας των ιρανικών drones και πυραύλων εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η υπόθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς θα έφερνε στο προσκήνιο το βάρος που σηκώνουν οι Αμερικανοί λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN, το 75% των Αμερικανών ενηλίκων δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε αρνητική επίδραση στα οικονομικά τους.

Η εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί επίσης προειδοποίηση προς πολλούς αμερικανικούς φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, οι οποίοι δυσκολεύονται να ασφαλίσουν τα συστήματά τους παρά τις πολυετείς προτροπές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ιρανικές ομάδες χάκερ αναζητούν εδώ και καιρό εύκολους στόχους - όπως κρίσιμα αμερικανικά υπολογιστικά συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και αλληλεπιδρούν, για παράδειγμα, με εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου ή με συστήματα ύδρευσης.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν χάκερ που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης για σειρά επιθέσεων σε αμερικανικές υπηρεσίες ύδρευσης, κατά τις οποίες εμφανίστηκε αντιισραηλινό μήνυμα σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της πίεσης του νερού.

Έκθεση του 2021 από το Sky News, επικαλούμενη εσωτερικά έγγραφα των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι τα συστήματα ATG είχαν επισημανθεί ως πιθανός στόχος για μια αποσταθεροποιητική κυβερνοεπίθεση σε πρατήρια καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

