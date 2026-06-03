Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία πυραύλων και drones της Ουκρανίας, η Fire Point, πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση ενός βαλλιστικού πυραύλου που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αεράμυνας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ίρινα Τέρεχ (Iryna Terekh).

«Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετικά σημαντική δοκιμή: μια πλήρως ελεγχόμενη πτήση ελιγμών του πυραύλου FP-7.X, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση του μελλοντικού αναχαιτιστή Freyja κατά βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε η Τέρεχ στην πλατφόρμα X.

Ο FP-7.X αποτελεί την έκδοση αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου FP7, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορεί επίσης να πλήττει επίγειους στόχους.

Ο συνιδιοκτήτης της Fire Point, Denys Shtilierman, είχε δηλώσει στο Reuters τον Απρίλιο ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με ευρωπαϊκές εταιρείες για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος αεράμυνας ικανού να καταρρίπτει υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους έως τα τέλη του επόμενου έτους, προσφέροντας μια οικονομικότερη εναλλακτική στο αμερικανικό σύστημα Patriot.

Ο πύραυλος αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα πιο σύνθετα στοιχεία είναι το επίγειο δίκτυο ραντάρ και το σύστημα καθοδήγησης και στόχευσης του ίδιου του πυραύλου.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, (Volodymyr Zelenskyy), δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη προγράμματος αντιβαλλιστικής άμυνας.

Το Κίεβο διαμαρτύρεται εδώ και μήνες για τη σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για το σύστημα Patriot, το οποίο παραμένει το μοναδικό αξιόπιστο μέσο της χώρας για την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών.

Η Τέρεχ ανάρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας ροζ πύραυλος να εκτοξεύεται από εκτοξευτήρα ράγας σε αγροτική περιοχή, με το φόντο να έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αποκρύπτονται ευαίσθητες πληροφορίες.

Η Fire Point, που ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, δηλώνει σήμερα ότι κατασκευάζει χιλιάδες drones μεγάλου βεληνεκούς κάθε μήνα. Παράλληλα, παράγει και τον πύραυλο κρουζ Flamingo, τον οποίο η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει για επιθέσεις εναντίον σημαντικών ρωσικών στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: skai.gr

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