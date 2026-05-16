Ταϊβάν: Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούσαν ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας και είναι κάτι που επιβεβαιώνεται από το αμερικανικό δίκαιο, δήλωσε το Σάββατο ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Τσεν Μινγκ-τσι.

Η Ταϊβάν θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, κατέληξε τονίζοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Κατά την πτήση επιστροφής στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Σι, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά το νησί.

Ο Σι «αισθάνεται πολύ έντονα» για το θέμα της Ταϊβάν και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας», δήλωσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ» και πρόσθεσε: «Αν γίνει λάθος χειρισμός, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να οδηγηθούν σε σύρραξη».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πιθανή μια σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».

