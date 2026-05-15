Προειδοποίηση Τραμπ προς την Ταϊβάν: «Αφήστε αυτά που λέτε για ανεξαρτησία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. «Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος», δήλωσε με τον γνωστό γλαφυρό τρόπο του ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά το τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν δεσμεύτηκε προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και δεν αποκλείει να επαναφέρει υπό τον έλεγχό της ακόμη και με τη βία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν διαχρονικά την Ταϊβάν και, βάσει νόμου, υποχρεούνται να της παρέχουν μέσα αυτοάμυνας. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον προσπαθεί ταυτόχρονα να διατηρεί τις διπλωματικές της σχέσεις με το Πεκίνο. Φαίνεται, όμως, πως μετά τη συνάντηση με τον Τζινπίνγκ και την ατζέντα που συζητήθηκε και περιλάμβανε πάρα πολλές εμπορικές συμφωνίες, ίσως η στάση σχετικά με το νησιωτικό κράτος να αλλάξει.

Η πάγια αμερικανική θέση είναι ότι δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ενώ οι σχέσεις με την Κίνα βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση. Πολλοί Ταϊβανέζοι θεωρούν ότι ανήκουν σε ξεχωριστό έθνος, αν και οι περισσότεροι προτιμούν τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, όπου η Ταϊβάν ούτε ανακηρύσσει ανεξαρτησία ούτε ενώνεται με την Κίνα.

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. «Ξέρετε, υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω και η Κίνα να ηρεμήσει», ανέφερε.

Κατά την πτήση επιστροφής στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Σι, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά το νησί.

Ο Σι «αισθάνεται πολύ έντονα» για το θέμα της Ταϊβάν και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας», δήλωσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ» και πρόσθεσε: «Αν γίνει λάθος χειρισμός, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να οδηγηθούν σε σύρραξη».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πιθανή μια σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».

Η Κίνα έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή και δοκιμάζοντας τις ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει η Ουάσινγκτον. Στα τέλη του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, που περιλαμβάνει προηγμένα πυραυλικά συστήματα και διάφορους πυραύλους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αποφασίσει αν η πώληση αυτή θα προχωρήσει, προσθέτοντας ότι συζήτησε το θέμα «σε μεγάλο βάθος» με τον Σι και ότι θα μιλήσει πρώτα με τον πρόεδρο της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε.

«Μπορεί να το κάνω. Μπορεί και όχι», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν επιδιώκουμε πολέμους και, αν παραμείνει η κατάσταση όπως είναι, νομίζω ότι η Κίνα θα είναι εντάξει με αυτό. Αλλά δεν θέλουμε κάποιος να πει: “Ας προχωρήσουμε σε ανεξαρτησία επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες”».

Οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν την οργή της Κίνας όταν φάνηκε να χαλαρώνουν τη στάση τους απέναντι στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του αναφορά που επαναλάμβανε την αντίθεση της Ουάσινγκτον στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο χαρακτήρισε ως «λάθος μήνυμα προς τις αποσχιστικές δυνάμεις».

Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν είχαν τότε δηλώσει ότι «οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo από οποιαδήποτε πλευρά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσια-λουνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παρακολουθούσε στενά τη σύνοδο ΗΠΑ-Κίνας και διατηρούσε στενή επικοινωνία με την Ουάσινγκτον και άλλες χώρες «για να διασφαλιστεί η σταθερή εμβάθυνση των σχέσεων Ταϊβάν-ΗΠΑ και να προστατευθούν τα συμφέροντα της Ταϊβάν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ταϊβάν παραμένει «θεματοφύλακας της ειρήνης και της σταθερότητας» στην περιοχή και κατηγόρησε την Κίνα ότι αυξάνει τον κίνδυνο μέσω «επιθετικών στρατιωτικών ενεργειών και αυταρχικής καταπίεσης».

Πηγή: skai.gr

