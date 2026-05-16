Τραμπ: Νεκρός ο Νο2 στην ιεραρχία του ISIS σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Νιγηρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως, εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις.

«Απόψε, κατόπιν εντολής μου, οι γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχεδιασμένη και εξαιρετικά πολύπλοκη αποστολή με στόχο την εξουδετέρωση του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, νόμιζε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν είχε ιδέα ότι διαθέταμε πηγές που μας ενημέρωναν για τις κινήσεις του. Δεν θα τρομοκρατεί πλέον τους λαούς της Αφρικής, ούτε θα συμβάλλει στον σχεδιασμό επιχειρήσεων εναντίον Αμερικανών. Με την εξάλειψή του, η παγκόσμια δράση του ISIS έχει μειωθεί σημαντικά. Ευχαριστώ την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της σε αυτή την επιχείρηση. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία υφίστανται διωγμό από ισλαμιστές τρομοκράτες, πράγμα το οποίο είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει βάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες, ισλαμιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία τα Χριστούγεννα πέρυσι, μετά τις κατηγορίες του προέδρου Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.