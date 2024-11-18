Ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ατζέντα, η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, σε πλήρη έξαρση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα είναι η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να δώσει το «πράσινο φως» για να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία για πρώτη φορά αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ΑΤΑCMS, για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας.

Συγκρατημένες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες

Η Γαλλία, η οποία έχει προμηθεύσει με πυραύλους μακρού βεληνεκούς την Ουκρανία, δήλωσε πως το να επιτραπεί στο Κίεβο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους μέσα στη Ρωσία παραμένει μια επιλογή στο τραπέζι.

«Έχουμε πει ανοικτά ότι αυτή ήταν μια επιλογή που θα εξετάζαμε αν ήταν να επιτρέπαμε να πληγεί ένας στόχος από εκεί απ΄όπου η Ρωσία επιτίθεται τώρα στο ουκρανικό έδαφος. Άρα, τίποτα καινούριο», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στη σύνοδο υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει μια σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε από την πλευρά της η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, τονίζοντας πάντως πως αυτό δεν συνιστά αλλαγή στη στρατηγική της Δύσης.

«Η απόφαση από αμερικανικής πλευράς, και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μια αναθεώρηση αλλά μια εντατικοποίηση αυτού στο οποίο έχουν ήδη ανταποκριθεί άλλοι εταίροι, είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή», είπε η Μπέρμποκ προσερχόμενη στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών.

«Δεν είναι σαφές αν η Ουκρανία έχει αρκετούς πυραύλους για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, εφόσον της επιτραπεί να τους χρησιμοποιήσει για να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας.

«Δεν ανοίγω σαμπάνιες ακόμη, επειδή δεν ξέρουμε τους πραγματικούς αριθμούς για το πόσους πυραύλους έχει η Ουκρανία», δήλωσε ο Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις. «Άρα το ερώτημα είναι, αν έχουν αρκετούς πυραύλους που θα έκαναν τη διαφορά στο πεδίο της μάχης».

Η αντίδραση της Μόσχας

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει εντός της Ρωσίας, θα οδηγήσει σε αύξηση της έντασης και θα βάθυνε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση, σχολίασε το Κρεμλίνο, σήμερα Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ρίχνει λάδι στη φωτιά και επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Αν επιβεβαιωθεί επισήμως από την Ουάσινγκτον ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε έγκριση στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, η έγκριση αυτή θα οδηγήσει «σε μια θεμελιωδώς νέα κατάσταση όσον αφορά την ανάμειξη των ΗΠΑ σε αυτήν τη σύγκρουση», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει ότι ένα τέτοιο πράσινο φως από τη Δύση «δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από άμεση εμπλοκή των χωρών του NATO στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ζοζέπ Μπορέλ: «Ο Πούτιν δεν φαίνεται διατεθειμένος να διαπραγματευτεί - ακριβώς το αντίθετο»

«Ο Πούτιν δεν φαίνεται διατεθειμένος να διαπραγματευτεί, αλλά ακριβώς το αντίθετο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.



«Ο Πούτιν απάντησε σε κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση, εξαπολύοντας την πιο σφοδρή επίθεσή του στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας και κυρίως σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν η πιο σκληρή επίθεση εδώ και μήνες», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ αναφερόμενος στα ρωσικά χτυπήματα το περασμένο Σαββατοκύριακο.



«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της ισχύος. Αυτό είναι περισσότερο αλήθεια σήμερα παρά ποτέ, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να είμαστε ενωμένοι», τόνισε ο Μπορέλ, του οποίου η θητεία ως Ύπατου Εκπρόσωπου της ΕΕ λήγει σε λιγότερο από ένα μήνα.



«Πολλές φορές έπρεπε να συζητήσουμε για πάρα πολύ καιρό. Δεν γίνεται να λέμε ότι είμαστε γεωπολιτική δύναμη αν για να φτάσουμε σε μια συμφωνία χρειαζόμαστε μήνες. Η τελευταία έκκλησή μου προς τους συναδέλφους μου είναι να είναι πιο ενωμένοι και να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις», πρόσθεσε ο Ζ. Μπορέλ, ο οποίος συμμετέχει μάλλον για τελευταία φορά σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του γιατί όπως είπε «οι αποφάσεις για να στηρίξουμε την Ουκρανία μας πήραν πολύ χρόνο» και όπως είπε: «Οι Ουκρανοί χρειάζονται περισσότερη στήριξη και πρέπει να τους τη δώσουμε για να σταματήσουμε τη σύγκρουση».



Τέλος, ο Ζ. Μπορέλ ανέφερε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα τη «νέα κατάσταση» που έχει δημιουργηθεί, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ. «Αντιμετωπίζουμε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο και οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι έτοιμοι να δράσουν, χωρίς να πρέπει πρώτα να περιμένουν να αντιδράσουν στις αποφάσεις των ΗΠΑ», σημείωσε. Το τέλος της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν οι Ευρωπαίοι σε αυτή την περίπτωση θα συζητηθούν στο σημερινό Συμβούλιο, καθώς η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε φόβους ότι η αμερικανική υποστήριξη θα σταματήσει και οι Ουκρανοί θα πρέπει να διαπραγματευτούν.



