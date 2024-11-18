Με απόλυτη ευκρίνεια, λεπτομέρεια και ευστοχία, φωτογράφος του Associated Press κατόρθωσε να απαθανατίσει τη στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος πλήττει ένα κτίριο κατοικιών στη Βηρυτό.

Όταν άκουσε τον ήχο του βλήματος, την στιγμή εκείνη, ο Hassan Ammar είχε ήδη στραμμένη τη φωτογραφική του μηχανή στο κτίριο, ενώ το κλείστρο ήταν σε υψηλή ταχύτητα προκειμένου να τραβήξει αμέσως φωτογραφίες.

Ετσι κατάφερε να καταγράψει τον πύραυλο και την πορεία του μέχρι το χτύπημα στο κτίριο, τη μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε και την κατεδάφισή του κτιρίου.

Δείτε τα συγκλονιστικά καρέ

Ο καρέ- καρέ βομβαρδισμός καταγράφηκε την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, στο προάστιο Tayouneh της Βηρυτού, χωρίς να αναφερθούν θύματα από αυτή την επίθεση καθώς ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης με χάρτη που σημάδευε το στοχευόμενο κτίριο.

Σύμφωνα με τους IDF, το κτίριο στέγαζε εγκαταστάσειςτης Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

