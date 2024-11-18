Δύο μόλις μήνες πριν ο νυν αμερικανός πρόεδρος παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε το «πράσινο φως» να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας.

Το ερώτημα είναι γιατί οι ΗΠΑ το επέτρεψαν τελικά;

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί το Τακτικό Πυραυλικό Σύστημα Στρατού, γνωστό ως ATACMS, σε ρωσικούς στόχους στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη για περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει χρησιμοποιήσει το ATACMS για να χτυπήσει αεροπορικές βάσεις στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας και στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια. Αλλά οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν ποτέ στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας – μέχρι τώρα.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Lockheed Martin είναι μερικοί από τους πιο ισχυρούς που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στην Ουκρανία, ικανοί να ταξιδέψουν έως και 300 χιλιόμετρα (186 μίλια).

Μέχρι στιγμή όμως η Ουκρανία δεν είχε πάρει το «οκ» για τη χρήση τέτοιων όπλων εντός της Ρωσίας λέγοντας χαρακτηριστικά πως χωρίς αυτούς είναι σαν να πολεμάει με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη της.

Ωστόσο, η αλλαγή στην πολιτική σήμερα φέρεται να έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων που στηρίζουν τη Ρωσία στη συνοριακή περιοχή Κουρσκ, όπου η Ουκρανία έχει καταλάβει εδάφη από τον Αύγουστο.

Τι επιπτώσεις θα έχουν οι πύραυλοι;

Η Ουκρανία θα είναι πλέον σε θέση να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, πιθανότατα αρχικά γύρω από την περιοχή Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέχουν εδάφη άνω των 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν μια αντεπίθεση από ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα για να ανακτήσουν εδάφη στο Κουρσκ.

Η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει το ATACMS για να αμυνθεί κατά της επίθεσης, στοχεύοντας ρωσικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, υποδομών και αποθήκευσης πυρομαχικών.

Όμως η προμήθεια των πυραύλων μάλλον δε θα είναι αρκετή για να ανατρέψει το ρεύμα του πολέμου. Ο ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός, έχει ήδη μεταφερθεί σε αεροδρόμια πιο μέσα στη Ρωσία εν αναμονή μιας τέτοιας απόφασης.

Ωστόσο, τα όπλα αυτά μπορούν να δώσουν στην Ουκρανία κάποιο πλεονέκτημα σε μια εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα κερδίζουν έδαφος στα ανατολικά της χώρας και το ηθικό τους είναι χαμηλό.

«Δε νομίζω ότι θα είναι καθοριστικό. Ωστόσο, είναι μια καθυστερημένη συμβολική απόφαση να αυξήσουμε τα διακυβεύματα και να επιδείξουμε στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.Μπορεί να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία», είπε ένας δυτικός διπλωμάτης στο Κίεβο στο BBC, διατηρώντας την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το πόσα πυρομαχικά θα παρασχεθούν, είπε η Έβελιν Φάρκας, η οποία υπηρέτησε ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Ομπάμα.

«Το ερώτημα είναι, φυσικά, πόσους πυραύλους έχουν; Ακούσαμε ότι το Πεντάγωνο έχει προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους πυραύλους που μπορούν να διαθέσουν στην Ουκρανία».

Η Φάρκας πρόσθεσε ότι τα ATACMS θα μπορούσαν να έχουν «θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο» στην Ουκρανία, εάν χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν στόχους όπως η γέφυρα Κερτς, η οποία συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία.

Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ θα έχει επίσης ένα περαιτέρω αρνητικό αποτέλεσμα σχολιάζει το BBC. Δίνουν τη δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να χορηγήσουν στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιεί πυραύλους Storm Shadow εντός της Ρωσίας. Το Storm Shadow είναι ένας γαλλο-βρετανικός πύραυλος κρουζ μεγάλης εμβέλειας με παρόμοιες δυνατότητες με το αμερικανικό ATACMS.

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση του πολέμου;

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνιόταν επί μήνες να εξουσιοδοτήσει την Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, φοβούμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει να μην επιτρέπεται η χρήση δυτικών όπλων για χτυπήματα στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα θα το θεωρήσει ως «άμεση συμμετοχή» των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα άλλαζε ουσιαστικά την ίδια την ουσία, τη φύση της σύγκρουσης», είπε ο Πούτιν τον Σεπτέμβριο. «Αυτό θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, πολεμούν με τη Ρωσία».

Ο Kurt Volker, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Περιορίζοντας το εύρος της χρήσης αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, οι ΗΠΑ επέβαλαν αδικαιολόγητα μονομερείς περιορισμούς στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση να περιοριστεί η χρήση του ATACMS ήταν «εντελώς αυθαίρετη και έγινε από φόβο ότι θα αποτελέσει "πρόκληση" για τη Ρωσία. Ωστόσο, είναι λάθος να δημοσιοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή, καθώς ενημερώνει εκ των προτέρων τη Ρωσία για πιθανά ουκρανικά χτυπήματα».

Πώς θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ;

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ότι ο Μπάιντεν, σχολιάζει το δημοσίευμα, που του απομένουν μόλις δύο μήνες στην εξουσία πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν έχει πει αν θα συνεχίσει την πολιτική αυτή. Αλλά μερικοί από τους στενότερους συμμάχους του το έχουν ήδη επικρίνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο γιος του Τραμπ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα φαίνεται να θέλει να διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος προτού ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ειρήνη και να σώσει ζωές».

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει ποια πολιτική θα ακολουθήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πέρα ​​από του ότι να έχει υποσχεθεί να τερματίσει τη σύγκρουση εντός μιας ημέρας, αν και ποτέ δε διευκρίνισε πώς θα το έκανε. Οι Δημοκρατικοί αντίπαλοι τον κατηγόρησαν επίσης ότι συμπαθούσε τον Πούτιν, για τον οποίο έχει επανειλημμένα εκφράσει θαυμασμό.

Πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους του Τραμπ, όπως ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος JD Vance, λένε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που έχουν διαφορετική άποψη. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Βαλτς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία για να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί.

Δεν είναι σαφές ποιος δρόμος θα ακολουθήσει ο εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά πολλοί στην Ουκρανία φοβούνται ότι θα διακόψει τις παραδόσεις όπλων, συμπεριλαμβανομένου του ATACMS.

«Ανησυχούμε. Ελπίζουμε ότι [ο Τραμπ] δεν θα ανατρέψει [την απόφαση]», δήλωσε στο BBC ο Ολεξίι Γκοντσαρένκο, Ουκρανός βουλευτής.

