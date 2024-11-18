Διαψεύδει τουρκική διπλωματική πηγή τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς να μετακομίζουν από το Κατάρ στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η διπλωματική πηγή αναφέρει ότι δεν είναι αληθείς οι πληροφορίες αυτές και ότι τα μέλη της Χαμάς επισκέπτονται τη χώρα κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι τους ισχυρισμούς αυτούς μετέφεραν σήμερα διάφορα τουρκικά δημοσιεύματα.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα

