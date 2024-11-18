Λογαριασμός
Τουρκική διπλωματική πηγή διαψεύδει ότι η Χαμάς μετακομίζει από το Κατάρ στην Τουρκία

Διάφορα τουρκικά δημοσιεύματα μετέφεραν σήμερα την είδηση επικαλούμενες πληροφορίες πως τα γραφεία της Χαμάς φεύγουν από το Κατάρ και εγκαθίστανται στο Μπακού

Χαμάς

Διαψεύδει τουρκική διπλωματική πηγή τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς να μετακομίζουν από το Κατάρ στην Τουρκία. 

Συγκεκριμένα, η διπλωματική πηγή αναφέρει ότι δεν είναι αληθείς οι πληροφορίες αυτές και ότι τα μέλη της Χαμάς επισκέπτονται τη χώρα κατά περίπτωση. 

Υπενθυμίζεται ότι τους ισχυρισμούς αυτούς μετέφεραν σήμερα διάφορα τουρκικά δημοσιεύματα.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα

Χαμάς

Χαμάς

TAGS: Χαμάς Τουρκία Κατάρ
