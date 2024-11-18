Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει εντός της Ρωσίας, θα οδηγήσει σε αύξηση της έντασης και θα βάθυνε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση, σχολίασε το Κρεμλίνο, σήμερα Δευτέρα.

«Εάν τα δυτικά όπλα εξαπολύσουν πυρ εντός της Ρωσίας, αυτό δε θα είναι μια απόφαση της Ουκρανίας που στόχευσε αλλά εκείνων των χωρών που έδωσαν την άδεια» είπε ο Πεσκόφ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αίρει τους περιορισμούς για τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, σε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «ρίχνει λάδι στη φωτιά» και επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Για την κατάσταση στη Γεωργία

Παράλληλα, αναφερόμενος στην έκρυθμη κατάσταση στη Γεωργία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ελπίζει σε ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης στην Αμπχαζία, μια αποσχισμένη από τη Ρωσία περιοχή της Γεωργίας, όπου διαδηλωτές έχουν καταλάβει το κτίριο του κοινοβουλίου από την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα την Παρασκευή και ζήτησαν την παραίτηση του αυτοαποκαλούμενου προέδρου λόγω μιας αντιδημοφιλούς επενδυτικής συμφωνίας με τη Μόσχα.

