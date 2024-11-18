Αίτηση για προστασία από την πτώχευση κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines μετά από χρόνια αυξανόμενων ζημιών, μια αποτυχημένη συγχώνευση και πιο απαιτητικές προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ο αερομεταφορέας νωρίς τη Δευτέρα δήλωσε ότι κατέληξε σε μια προκαθορισμένη συμφωνία με τους κατόχους ομολόγων του, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. δολαρίων για τον οφειλέτη υπό την κατοχή του. Είπε ότι οι πωλητές, οι εκμισθωτές αεροσκαφών δε θα υποστούν ζημία.

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι αναμένει να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν κράτηση. Ανέφερε επίσης ότι αναμένει να βγει από την προστασία της πτώχευσης το α' τρίμηνο του επόμενου έτους.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε κράτηση και να πετάτε τώρα και στο μέλλον», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Spirit, Τεντ Κρίστι, σε επιστολή προς τους πελάτες τη Δευτέρα. Είπε ότι οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν εισιτήρια, πιστώσεις και πόντους επιβράβευσης «ως συνήθως».

Η Spirit είναι η πρώτη μεγάλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ που καταθέτει αίτηση υπαγωγής στο κεφάλαιο 11 μετά την American Airlines πριν από 13 χρόνια.

Η αεροπορική εταιρεία είχε επανειλημμένα αναβάλει μια προθεσμία με τον επεξεργαστή πιστωτικών καρτών της για την επαναδιαπραγμάτευση ενός χρέους ύψους 1,1 δισ. δολαρίων που έπρεπε να πληρωθεί το επόμενο έτος, αλλιώς θα κινδύνευε να χάσει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις εν λόγω συναλλαγές, σύμφωνα με το CNBC.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει σημειώσει κέρδη από το 2019 και έχασε περισσότερα από 335 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει τα περιθώρια κέρδους του γ' τριμήνου να είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και ότι οι πωλήσεις ήταν 61 εκατομμύρια δολάρια χαμηλότερες από πέρυσι, ενώ το κόστος αυξήθηκε και οι ναύλοι διολίσθησαν.

