Αμερικανικές εκλογές: Γιατί κέρδισε ο Τραμπ και τι περιμένουμε στη συνέχεια

Της Αθηνάς Παπακώστα

Εκατομμύρια Αμερικανοί ξύπνησαν χθες σε μία μεταμορφωμένη χώρα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν ότι νικητής των εκλογών είναι, τελικά, ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όσο περνούσαν οι ώρες τόσο γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν νίκησε απλώς, αλλά σάρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και οι επτά αμφίρροπες Πολιτείες, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Πενσυλβάνια, Βόρεια Καρολίνα, Αριζόνα και Νεβάδα ξεκλείδωσαν για χάρη του τον Λευκό Οίκο, ενώ για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια το κόμμα των Ρεπουμπλικανών κατακτά και τη λαϊκή ψήφο. Την ίδια στιγμή, καταφέρνει να ελέγξει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και τη Γερουσία.

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν να επαναφέρουν στην εξουσία έναν τέως πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα έχει καταδικαστεί και είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, αντί να επιλέξουν να εκλέξουν, για πρώτη φορά, μία γυναίκα στη θέση του προέδρου της χώρας;

Κατά τον βρετανικό Guardian, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απεγνωσμένες για μία αλλαγή και η προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις «έπνιξε» την όποια πιθανότητα η χώρα να ακολουθήσει ένα νέο μονοπάτι. Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πήρε αρκετή απόσταση από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν και οι Αμερικανοί δεν ήθελαν μία επανάληψη των προηγούμενων τεσσάρων ετών.

«Η Αμερική μας έδωσε μία άνευ προηγουμένου και πανίσχυρη εντολή», τόνισε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του ομιλίας προς τους συγκεντρωμένους ψηφοφόρους του στην καρδιά της προεκλογικής του εκστρατείας στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, όπου παρά το γεγονός ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έως εκείνη τη στιγμή δεν ήταν επίσημο, οι πανηγυρισμοί είχαν ξεκινήσει. «Θα κυβερνήσω με ένα απλό σύνθημα», είπε, «υποσχέσεις που έγιναν, είναι υποσχέσεις που τηρούνται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ανάμεσα στις προεκλογικές του υποσχέσεις συναντά κανείς, μεταξύ άλλων, τις αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας στις οποίες θα περιλαμβάνονται: η σφράγιση των συνόρων και μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα, την υπόσχεση για το τέλος του πληθωρισμού, την υπόσχεση για επιβολή δασμών σε όλες τις εισαγωγές αγαθών και την υπόσχεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άγνωστο παραμένει τι θα κάνει με τις αμβλώσεις, ένα θέμα που έγινε εφιάλτης των Ρεπουμπλικανών κατά την προεκλογική εκστρατεία (και συνεπώς το απέφευγαν) με τον ίδιο να έχει αρκεστεί πριν την εκλογή του να πει ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σε πολιτειακό επίπεδο.

Σε άρθρο τους οι Times της Νέας Υόρκης υπογραμμίζουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί έτρεξαν μία προεκλογική εκστρατεία ως κόμμα μίσους. Αντιθέτως, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, οι Δημοκρατικοί κατέβηκαν στην προεκλογική αρένα ως ένα κόμμα το οποίο δεν υποστήριξε σχεδόν τίποτε για να υπογραμμίσει πως «ανάμεσα στο μίσος και το τίποτε, νίκησε το μίσος».

Τώρα οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή τους την ήττα ως ένα καλό καμπανάκι για να ξυπνήσουν. Όπως, επίσης επισημαίνουν οι New York Times, ήρθε η στιγμή να πάψουν να το παίζουν «μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί» και να σταθούν στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια, υπέρ των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

Από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις μετά από ώρες σιωπής εκφώνησε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του και καλώντας τους ψηφοφόρους της να μην απελπίζονται τόνισε ότι η μάχη για τη Δημοκρατία συνεχίζεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει από την πολιτική άβυσσο, στην οποία είχε βυθιστεί, πίσω στο Οβάλ Γραφείο. Για πολλούς μοιάζει να έχει αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Μένοντας τέσσερα χρόνια εκτός εξουσίας κατάφερε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο έπειτα από κάθε απαγγελία κατηγορίας εναντίον του και τώρα ετοιμάζεται να εκκινήσει τη 2η του θητεία υπακούοντας σε λιγότερους πολιτικούς κανόνες έπειτα από μία προεκλογική εκστρατεία που έμοιαζε να τους αψηφά όλους.

(Με πληροφορίες από The Guardian, Axios, NYT, Reuters, BBC)

