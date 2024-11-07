Πλημμύρες στην Ισπανία: 93 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 93 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που σάρωσαν τη νοτιοανατολική Ισπανία πριν από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τη δικαιοσύνη στη Βαλένθια.

Το βράδυ προχθές Τρίτη, ανώτερο δικαστήριο ανακοίνωνε πως αναζητούνταν 89 άνθρωποι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, που άφησαν πίσω τουλάχιστον 219 νεκρούς, στην πλειονότητά τους στη Βαλένθια, με βάση απολογισμούς που δημοσιοποιήθηκαν από τις τοπικές και εθνικές αρχές.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, που έδωσε στη δημοσιότητα χθες βράδυ, το ίδιο δικαστήριο ενημέρωσε πως καταγράφτηκαν επίσημα άλλες τέσσερις εξαφανίσεις από την αστυνομία και τη χωροφυλακή, γεγονός που αυξάνει σε 93 τον αριθμό των ανθρώπων που αναζητούνται.

Ο αριθμός αυτός «μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με τις νέες αναγνωρίσεις ανθρώπων που απεβίωσαν, τις νέες αναφορές για εξαφανίσεις, ή τους εντοπισμούς ανθρώπων που βρίσκονται στη ζωή», διευκρίνισε.

Επί του πεδίου, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονταν χθες, κυρίως σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και ρέματα σε προάστια της Βαλένθιας, στην περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Οι 15.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή συνέχιζαν εξάλλου να συμμετέχουν στις εργασίες απομάκρυνσης συντριμμιών και καθαρισμών δρόμων και υποδομών που καταστράφηκαν, ώστε είτε να αποδοθούν ξανά στην κυκλοφορία ή να αποκατασταθούν.

Μπροστά στο εύρος της καταστροφής, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε προχθές Τρίτη κατεπείγουσα βοήθεια 10,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τόσο για να χορηγηθεί απευθείας βοήθεια σε πλημμυροπαθείς κατοίκους και επιχειρήσεις, όσο και για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης από πλευράς δήμων.

Χθες Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της οποίας ηγείται από τον Ιανουάριο η πρώην υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Νάντια Καλβίνιο, ανήγγειλε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 900 εκατ. ευρώ για την ανοικοδόμηση.

