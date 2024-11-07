Γερμανία: «Καθυστερημένη απελευθέρωση» της χώρας η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού

Καθυστερημένη «απελευθέρωση» της Γερμανίας χαρακτήρισαν την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού οι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα.

«Η συμμαχία του SPD, των Πρασίνων και του FDP οδήγησε την χώρα στην οικονομική άβυσσο. Έπειτα από μήνες αδράνειας και αμέτρητες συνεδρίες ψυχοθεραπείας και ομφαλοσκόπησης, χρειαζόμαστε τώρα μια θεμελιώδη πολιτική επανεκκίνηση, προκειμένου να οδηγήσουμε την οικονομία και ολόκληρη την χώρα στην έξοδο από αυτή την σοβαρή κρίση στην οποία έχει περιέλθει λόγω της ιδεολογικά καθοδηγούμενης πολιτικής του SPD, των Πρασίνων και του FDP», υποστήριξαν στην ανακοίνωσή τους και πρόσθεσαν ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς «πρέπει να προσφέρει στην χώρα την τελευταία υπηρεσία του και να ζητήσει αμέσως ψήφο εμπιστοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.