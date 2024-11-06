Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και οι άνθρωποι παγκοσμίως αναρωτιούνται πώς η δεύτερη θητεία του θα «ταρακουνήσει» ξανά τα παγκόσμια ζητήματα.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ λένε ότι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του είναι χαρακτηριστικό και όχι σφάλμα της εξωτερικής του πολιτικής, προκειμένου να αποτρέψει κακούς παράγοντες και να προχωρήσει στα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα του κόσμου σύμφωνα με την Washingtonpost. «Η προβλεψιμότητα είναι τρομερό πράγμα», είπε πρόσφατα στους Financial Times ο Richard Grenell, ο πρώην διευθυντής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Τραμπ που αναφέρεται ότι επιδιώκει του θέση του υπουργού Εξωτερικών. «Φυσικά η άλλη πλευρά [σε σχέση με τους εχθρούς της Αμερικής] θέλει προβλεψιμότητα. «Ο Τραμπ δεν είναι προβλέψιμος».

Οι σύμμαχοι της Αμερικής αγωνίζονται επίσης να προβλέψουν τι θα ακολουθήσει, καθώς ο Τραμπ υπόσχεται να αντιστρέψει αυτό που θεωρεί ως έλλειψη σεβασμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παγκόσμια σκηνή με την προσέγγισή του «Πρώτα η Αμερική».

Ισραήλ και πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ έχει ζητήσει ευρέως τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Γάζας, αλλά δεν έχει εκφράσει ρητά αυτό που θεωρεί ως τον δρόμο προς την κατάπαυση του πυρός. Σε προσωπικές συζητήσεις, έχει εκφάσει την υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις επιθέσεις της χώρας κατά της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - λέγοντάς του πρόσφατα «κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε».

Πολλοί στο Ισραήλ καλωσόρισαν τις πρωτοβουλίες του Τραμπ στην πρώτη θητεία για μετεγκατάσταση της πρεσβείας των Η.Π.Α. από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και την αναγνώριση των Υψωμάτων του Γκολάν ως μέρος του Ισραήλ - αποφάσεις που εξόργισαν τους Παλαιστίνιους και ανέτρεψαν δεκαετίες αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μια δεύτερη θητεία θα μπορούσε να «ενθαρρυνει τις προσπάθειες του Ισραήλ να προχωρήσει ακόμη πιο επιθετικά χωρίς κανένα περιορισμό», δήλωσε ο Brian Katulis, ανώτερος συνεργάτης για την εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, δήλωσε στην Washington Post. «Δεν νομίζω ότι η κατάπαυση του πυρός [στη Γάζα] είναι η προτεραιότητά του», δήλωσε ο James Carafano, συνεργάτης της δεξιάς δεξαμενής σκέψης Heritage Foundation, ο οποίος ήταν μέλος της πρώτης προεδρικής μεταβατικής ομάδας της κυβέρνησης Τραμπ. «Προτεραιότητά του είναι η υπεράσπιση του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Carafano, και πιθανότατα «δεν θα περιορίσει με κανέναν τρόπο το Ισραήλ ως προς το πώς θα απαντήσει ή θα απειλήσει να απαντήσει» στο Ιράν, τη Χεζμπολάχ ή τη Χαμάς.

Ο Τραμπ υπέγραψε τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, ένα σύνολο συνθηκών που έχουν να κάνουν με την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και τεσσάρων αραβικών κρατών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Σουδάν και του Μαρόκου. Ο ίδιος είχε πει ότι σκοπεύει να επεκτείνει τις συμφωνίες όταν επιστρέψει ξανά στην εξουσία, υποστηρίζοντας ότι «όλοι θέλουν να είναι σε αυτές». Οι προσπάθειες του προέδρου Τζο Μπάιντεν να διευρύνει τις συμφωνίες έχουν σταματήσει λόγω του πολέμου στη Γάζα, με τη Σαουδική Αραβία να απαιτεί μια βιώσιμη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος πριν υπογράψει.

ΝΑΤΟ

Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ υιοθέτησε μια πιο επιθετική προσέγγιση σε σχέση με τη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για υπερβολική οικονομική εξάρτησή των μελών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει προτείνει κατά την εκστρατεία του ότι θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ότι μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποχώρησης από την 75χρονη συμμαχία που αρχικά είχε σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί σε μεγάλο βαθμό δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα προχωρούσε με την αποχώρηση, αν και ο πρώην σύμβουλός του για την εθνική ασφάλεια John Bolton δήλωσε στην The Post ότι «ποτέ δεν του πέρασε η επιθυμία της αποχώρησης». Ο Τραμπ ζήτησε «να επαναξιολογηθεί θεμελιωδώς ο σκοπός του ΝΑΤΟ και η αποστολή του. Εν τω μεταξύ, στις Βρυξέλλες, τα μέλη του ΝΑΤΟ προχώρησαν σε αυτά που υποστηρίζει ο Τραμπ, υπογράφοντας αμυντικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Βοηθεία στην Ουκρανία - Πιθανές παραχωρήσεις στη Ρωσία

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο νέος αντιπρόεδρός του, γερουσιαστής, Τζέι Ντι Βανς, έχουν εκφράσει βαθύ σκεπτικισμό για την οικονομική βοήθεια των Η.Π.Α στην Ουκρανία. «Κάθε φορά που ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έρχεται σε αυτή τη χώρα, φεύγει με 60 δισεκατομμύρια δολάρια - είναι ο μεγαλύτερος πωλητής ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ φέτος. (Η Ουάσιγκτον έχει παράσχει περισσότερα από 64 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 1945, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν παράσχει από κοινού περίπου 57 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, πολλοί στην κυβέρνηση του Ζελένσκι βλέπουν μια ανοδική κίνηση στη νίκη Τραμπ, καθώς παραπονιούνται ότι ο σημερινός Λευκός Οίκος είναι πολύ προσεκτικός για την αποφυγή της κλιμάκωσης με τη Ρωσία και ότι τα αιτήματά τους για ισχυρότερα όπλα και χαλαρότερους περιορισμούς στη χρήση τους έχουν καθυστερήσει ή απορριφθεί. Ορισμένοι παραδέχτηκαν, ωστόσο, ότι ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα ωθήσει την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις - στις οποίες η κυβέρνηση του Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικά αντίθετη και θα οδηγούσε σε νέες διασπάσεις εντός της Ευρώπης. Ο Τραμπ έχει επίσης καυχηθεί ότι μπόρεσε να διευθετήσει τη σύγκρουση - που βρίσκεται τώρα στο τρίτο έτος της.

Το Κρεμλίνο έδειχνε «άνετο» για το ποιον θέλει στον Λευκό Οίκο, αλλά τα ρωσικά κρατικά μέσα αναφέρονταν με κολακευτικά σχόλια στον Τραμπ, ο οποίος έχει ισχυριστεί ότι έχει «πολύ καλή σχέση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε μαζί του έως και επτά φορές μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι η Ρωσία ένιωσε ότι δεν κέρδισε σημαντικά από την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, η οποία οδήγησε σε μια σειρά σκληρών κυρώσεων κατά της Μόσχας και διαφωνιών για τον αγωγό Nord Stream.

«Υποστήριξη σε αυταρχικούς ηγέτες»

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ συνέχισε να επαινεί τους δικτάτορες και να αψηφά ανοιχτά τους δημοκρατικούς κανόνες - υποδηλώνοντας ότι ο στρατός θα μπορούσε να αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. εναντίον εκείνων που ονόμασε «εχθρό από μέσα». Η ρητορική του, συμπεριλαμβανομένων απειλών για τον ελεύθερο Τύπο και προηγούμενων ενεργειών όπως η αποχώρηση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να έχει τρομακτικό αποτέλεσμα διεθνώς με την παγκόσμια ελευθερία να παρακμάζει σε όλο τον κόσμο, λένε οι ειδικοί.

Η Rachel Beatty Riedl, διευθύντρια του Κέντρου για την Παγκόσμια Δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο Cornell, προειδοποίησε ότι μια δεύτερη προεδρία Τραμπ «πιθανότατα θα ενθάρρυνε και θα παρείχε υποστήριξη σε αυταρχικούς ηγέτες», επισημαίνοντας τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι γνωστός για τη φίμωση των επικριτών και τη διατήρηση της εξουσίας μέσω ψευδοεκλογών.

Καθώς το Πεκίνο γίνεται όλο και πιο επιθετικό στα λόγια και τις πράξεις του προς την Ταϊβάν, ο Russell Hsiao, εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταϊβάν, επεσήμανε τις δηλώσεις Τραμπ φέτος που εγείρουν αμφιβολίες για την προθυμία του να υπερασπιστεί τη δημοκρατία του νησιού και τον παραπλανητικό ισχυρισμό του ότι η Ταϊπέι χρειάζεται να πληρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Μια τέτοια ρητορική θα μπορούσε να «φουντώσει τις φλόγες του σκεπτικισμού» σχετικά με τις αμερικανικές προθέσεις σε μια εποχή που οι Ταϊβανέζοι «απειλούνται άμεσα από την παραπληροφόρηση που στοχεύει στην υπονόμευση της αξιοπιστίας των Η.Π.Α.», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε παρόμοια σχόλια ότι η Νότια Κορέα πρέπει να πληρώσει για την άμυνα των ΗΠΑ κατά της Πιονγκγιάνγκ - η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στη Σεούλ.

Κλίμα

Οι πολιτικοί που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως - καθώς η υπερβολική ζέστη μπορεί να καταστήσει μέρη της Ασίας και της Αφρικής ακατοίκητα σε δεκαετίες - φοβούνται ότι οι προσπάθειες θα σταματήσουν υπό τον Τραμπ. Έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή «φάρσα» και απέσυρε ή κατάργησε περισσότερους από 100 κανονισμούς που είχαν σχεδιαστεί για την προστασία της γης, του αέρα και του νερού στις ΗΠΑ την τελευταία φορά που ήταν πρόεδρος. Αυτή τη φορά, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αντιστρέψει αμέσως δεκάδες περιβαλλοντικούς κανόνες και πολιτικές του Μπάιντεν και να σταματήσει τη θέσπιση νέων.

Σε έγγραφο της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αποχωρήσει ξανά από τη συμφωνία ορόσημο του Παρισιού για το κλίμα υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένα άδικο βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποχώρησή του από τη συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό μεταξύ επιστημόνων και ειδικών για το κλίμα και ο Μπάιντεν προσχώρησε ξανά σε αυτή μετά την εκλογή του το 2020. «Θα το κάνουμε ξανά», είπε ο Τραμπ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Κίνα

Ο Τραμπ απείλησε να κλιμακώσει τις οικονομικές επιθέσεις στο Πεκίνο και ανέφερε ότι εξετάζει μέτρα που θεωρείται ευρέως ως πιθανό να πυροδοτήσουν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Ο Τραμπ έχει διατυπώσει δημόσια την ιδέα της επιβολής δασμών 10 έως 20 τοις εκατό σε όλες σχεδόν τις εισαγωγές, ενώ σε ιδιωτικές συζητήσεις έχει αναφερθεί η σημαντική αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές έως και 60 τοις εκατό.

Οικονομολόγοι και από τα δύο μέρη λένε ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες αναταραχές στις Η.Π.Α. και τις παγκόσμιες οικονομίες, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αντίκτυπο των εμπορικών πολέμων στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Οι υποστηρικτές της προσέγγισης του Τραμπ λένε ότι οι δασμοί μπορούν να βοηθήσουν στην επιστροφή θέσεων εργασίας στη βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στο παρελθόν, ορισμένοι ειδικοί διαπίστωσαν ότι είχαν ως αποτέλεσμα καθαρές απώλειες θέσεων εργασίας. Μια ανάλυση από το Peterson Institute for International Economics διαπίστωσε ότι το σχέδιό του θα μπορούσε να κοστίσει στη μέση αμερικανική οικογένεια περισσότερα από 2.600 δολάρια το χρόνο.

Ο Wu Xinbo, διευθυντής του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν, είπε ότι τέτοιες κινήσεις «θα βλάψουν σοβαρά τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών». Στην Κίνα, οι υψηλοί δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «μειωμένες εξαγωγές, αύξηση της ανεργίας, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, συρρίκνωση του ΑΕΠ και ασθενέστερο» κινεζικό νόμισμα. Θα «βάθυνε επίσης την αρνητική άποψη των κινέζων για τιςΗ.Π.Α.», πρόσθεσε ο ίδιος.

Λατινική Αμερική

Ο Τραμπ ακολούθησε πολιτικές για τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης στην πρώτη του θητεία - και θέσεις του κατα τη διάρκεια της εκστρατείας σηματοδοτεί ότι θα το έκανε ξανά. Κοντά στην κορυφή της ατζέντας της εκστρατείας του Τραμπ βρίσκεται η υπόσχεση «να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην αμερικανική ιστορία». Οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν την ικανότητα να συγκεντρώσουν και να απελάσουν εκατομμύρια μετανάστες, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, ειδικότερα, θα μπορούσαν να βιώσουν «καταστροφικές επιπτώσεις» ως αποτέλεσμα μαζικών απελάσεων, σύμφωνα με ένα έγγραφο που γράφτηκε εν μέρει από ερευνητές στο Κέντρο Ένταξης και Ανάπτυξης της Βόρειας Αμερικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. Το έγγραφο σημειώνει ότι οι δύο χώρες είναι «υψηλά αλληλεξάρτητες μέσω της πυκνής μετανάστευσης, των εμβασμάτων και των εμπορικών σχέσεων».

Λίγο πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ είπε ότι θα επιβάλει δασμούς στο Μεξικό - τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αμερικής πέρυσι - μεταξύ 25 και 100%, εκτός εάν κάνει περισσότερα για να σταματήσει τη μετανάστευση προς το Βορρά.

Πηγή: skai.gr

