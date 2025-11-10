Η Αλβανία έγινε το 64ο έθνος που εντάσσεται στο «Ίδρυμα Συμμάχων» του Ισραήλ και η χώρα πρόκειται να εγκαινιάσει την «Κοινοβουλευτική Ομάδα Συμμάχων του Ισραήλ» στο Κοινοβούλιο στα Τίρανα σήμερα, Δευτέρα.

Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεργαστεί με τον διεθνή συνασπισμό φιλοϊσραηλινών κοινοβουλευτικών ομάδων για την προώθηση της «διπλωματίας με βάση την πίστη», ενισχύοντας παράλληλα την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Πρόκειται για μία σπάνια διακομματική πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τη μακρά ιστορία υποστήριξης της Αλβανίας προς τον εβραϊκό λαό και το Ισραήλ.

«Είναι τιμή μας να σηματοδοτούμε ένα νέο κεφάλαιο στη διαρκή φιλία μεταξύ Αλβανίας και Ισραήλ. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τις κοινές μας αξίες και τους βαθιούς ιστορικούς μας δεσμούς. Η διάσωση Εβραίων από την Αλβανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου παραμένει ένα περήφανο σύμβολο της ανθρωπιάς και του θάρρους μας. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, ενισχύουμε τη συνεργασία μας στην προώθηση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» δήλωσε η πρόεδρος της αλβανικής φιλοισραηλινής κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρομίνα Κούκο.

Οι στενές σχέσεις των 2 χωρών

Η Αλβανία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βγήκες τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με περισσότερους Εβραίους από ό,τι πριν από τον πόλεμο, καθώς οι πολίτες έκρυψαν και προστάτευσαν τους Εβραίους πρόσφυγες..

Τα τελευταία χρόνια, η Αλβανία έχει υποστηρίξει το Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της αποχής από αρκετά μονόπλευρα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Η Αλβανία έχει μια αξιοσημείωτη κληρονομιά προστασίας και τιμής του εβραϊκού λαού και αυτή η νέα ομάδα θα βασιστεί σε αυτή την ηθική παράδοση», δήλωσε ο Josh Reinstein, πρόεδρος του Ιδρύματος Συμμάχων του Ισραήλ.

«Η διπλωματία που βασίζεται στην πίστη συνεχίζει να ενώνει τους ηγέτες γύρω από κοινές βιβλικές αξίες. Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε την Αλβανία στο παγκόσμιο δίκτυό μας σε μια στιγμή που η υποστήριξη του Ισραήλ είναι πιο σημαντική από ποτέ».

