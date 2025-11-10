Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, επισκέφθηκε την Κίνα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει θέματα σχετικά με τη φαιντανύλη και την επιβολή του νόμου, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το ταξίδι του, μετά από μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, όπου και οι δύο χαιρέτισαν τη «συναίνεση» επί του θέματος.

Ένα άτομο που ενημερώθηκε για το ταξίδι του Πάτελ είπε ότι ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών πέταξε στο Πεκίνο την Παρασκευή και παρέμεινε εκεί για περίπου μια μέρα. Το άτομο αυτό πρόσθεσε ότι ο Πάτελ πραγματοποίησε συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους το Σάββατο.

Η επίσκεψη του Πάτελ στο Πεκίνο δεν ανακοινώθηκε επίσημα ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από την Κίνα και αναφέρεται για πρώτη φορά από το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Lin Jian δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν είχε γνώση του ταξιδιού. Το κινεζικό υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και η αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα προβεί σε προσαρμογές στον κατάλογο των πρόδρομων χημικών ουσιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και θα απαιτήσει άδειες για την εξαγωγή ορισμένων χημικών ουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μείωσε στο 10% τους δασμούς για τη ροή φαιντανύλης, μετά την επίτευξη της συμφωνίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του περασμένου μήνα με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

