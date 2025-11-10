Μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού στις φυλακές Λα Σαντέ, δικαστήριο του Παρισιού θα εκδικάσει σήμερα το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί, με την απόφαση να αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα συμμετάσχει στην ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του.

Η νομική ομάδα του Σαρκοζί ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του και έχει επίσης υποβάλει αίτημα για πρόωρη αποφυλάκιση.

Το Εφετείο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πιθανώς την άνοιξη.

Πολύ πιθανή η αποφυλάκιση

Ο 70χρονος Σαρκοζί πιθανότατα θα βγει από τη φυλακή καθώς - βάσει του άρθρου 144 του γαλλικού ποινικού κώδικα - η αποφυλάκιση θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα εν αναμονή της έφεσης, ενώ η κράτηση παραμένει η εξαίρεση ( για παράδειγμα για όσους θεωρούνται επικίνδυνοι ή κινδυνεύουν να διαφύγουν σε άλλη χώρα ή για την προστασία αποδεικτικών στοιχείων ή την αποτροπή πίεσης σε μάρτυρες).

Μάλιστα, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αναμένεται θα φύγει από τη Λα Σαντέ άμεσα - ίσως και σήμερα - ή το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο Σαρκοζί αναμένται να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ' οίκον περιορισμού και φορώντας «βραχιολάκι».

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

