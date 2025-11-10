Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την αποκάλυψη της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας

Έχουν τεκμηριωθεί οι δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου -  Η έρευνα περιλαμβάνει 1.000 ώρες ηχογραφήσεων και διήρκεσε 15 μήνες

Ουκρανία

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας δήλωσε ότι διεξάγει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την αποκάλυψη της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

«Έχουν τεκμηριωθεί οι δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου», ανέφερε το γραφείο σχετικά με την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει 1.000 ώρες ηχογραφήσεων και διήρκεσε 15 μήνες, σημειώνει το Reuters.

«Τα μέλη της έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς με σκοπό να επηρεάσουν στρατηγικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, ιδίως την JSC “Energoatom”», σύμφωνα με την ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία διαφθορά ενέργεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark