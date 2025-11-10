Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας δήλωσε ότι διεξάγει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την αποκάλυψη της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

«Έχουν τεκμηριωθεί οι δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου», ανέφερε το γραφείο σχετικά με την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει 1.000 ώρες ηχογραφήσεων και διήρκεσε 15 μήνες, σημειώνει το Reuters.

«Τα μέλη της έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς με σκοπό να επηρεάσουν στρατηγικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, ιδίως την JSC “Energoatom”», σύμφωνα με την ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

