Ο Chunk, ένας επιβλητικός καφέ αρκούδος με σπασμένο σαγόνι, σάρωσε τον ανταγωνισμό την Τρίτη στον δημοφιλή διαγωνισμό Fat Bear Week -η πρώτη του νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ετήσιος διαδικτυακός διαγωνισμός επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν 12 αρκούδες στο Εθνικό Πάρκο και Καταφύγιο Katmai της Αλάσκας μέσω ζωντανής μετάδοσης και να ψηφίζουν, σε ένα τουρνουά που διαρκεί μια εβδομάδα. Ο Chunk -γνωστός επίσημα ως Bear 32 — νίκησε τον Bear 856, ο οποίος δεν έχει ψευδώνυμο, στον τελικό, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο των διοργανωτών, σημειώνει το Associated Press.

Το βάρος του Chunk εκτιμήθηκε σε 1.200 λίβρες ή 545 κιλά, από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. Αν και δεν ζυγίζουν μεμονωμένες αρκούδες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για λόγους ασφαλείας, ο Chunk και άλλες αρκούδες έχουν υποβληθεί σε σάρωση πυκνότητας για να ενισχυθούν οι εκτιμήσεις βάρους στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία λέιζερ που ονομάζεται LIDAR.

O νικητής πριν παχύνει

«Παρά το σπασμένο σαγόνι του, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επικίνδυνους αρκούδους του Brooks River», δήλωσε ο Mike Fitz, φυσιοδίφης του explore.org. Ο Fitz είπε ότι ο Chunk πιθανότατα τραυμάτισε το σαγόνι του σε μια μάχη με έναν άλλο αρκούδο.

Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Φέτος προσέλκυσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψήφους από θαυμαστές που παρακολούθησαν τις αρκούδες να καταβροχθίζουν μια τεράστια ποσότητα σολομών, καθώς ψάρευαν στον ποταμό Brooks, περίπου 300 μίλια (483 χιλιόμετρα) από το Άνκορατζ.

Ο Bear 856

