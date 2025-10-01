Εννέα νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, στα νότια της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Την ίδια ώρα, στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Από την πλευρά της Μόσχας, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 20 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

