Οι αρκούδες της Αλάσκας είναι έτοιμες να «μονομαχήσουν» για να δουν ποια θα κερδίσει τον τίτλο της πιο παχιάς στον εξαιρετικά δημοφιλή ετήσιο online διαγωνισμό που είναι γνωστός ως «Fat Bear Week».

Η κύρια εκδήλωση με ενήλικες αρκούδες ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρώτα, την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί αυτό που η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων αποκαλεί «ορεκτικό». Οι ψηφοφόροι του Fat Bear Jr. μπορούν να ψηφίσουν μέχρι την Παρασκευή για την αγαπημένη τους έφηβη αρκούδα, με τη νικήτρια να προκρίνεται στον τελικό, σύμφωνα με το Euronews.

Ο διαγωνισμός, που ξεκίνησε το 2014, έχει ως στόχο να αναδείξει την ανθεκτικότητα των καφέ αρκούδων, οι οποίες κάθε φθινόπωρο αυξάνουν το βάρος τους για να επιβιώσουν τον χειμώνα, τρώγοντας σολομό στον ποταμό Brooks στο απομακρυσμένο Εθνικό Πάρκο και Καταφύγιο Katmai.

Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τις αρκούδες μέσω ζωντανής μετάδοσης και θεατές από όλο τον κόσμο καλούνται να ψηφίσουν για να αποφασίσουν ποια αρκούδα έχει αποθηκεύσει το περισσότερο λίπος

«Είναι πραγματικά μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς επιβιώνουν οι αρκούδες, τι πρέπει να κάνουν για να επιβιώσουν, τι τους προσφέρει το οικοσύστημα, αλλά και να δουν τις ατομικές ιστορίες επιβίωσής τους», δήλωσε ο φυσιοδίφης Mike Fitz του explore.org, ο οποίος ξεκίνησε τον διαγωνισμό όταν ήταν δασοφύλακας στο Katmai.

Η φετινή περίοδος αναπαραγωγής του σολομού ήταν πλούσια, οπότε οι ψηφοφόροι μπορούν να περιμένουν ιδιαίτερα παχουλούς διαγωνιζόμενους.

Πώς να ψηφίσετε στο Fat Bear Week

Οι 12 αρκούδες, οι οποίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, θα συμμετάσχουν σε τουρνουά με νοκ-άουτ σύστημα διεξαγωγής. Όλες οι ψήφοι γίνονται δεκτές διαδικτυακά στη διεύθυνση www.fatbearweek.org, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στον πρώτο γύρο, οκτώ αρκούδες θα αναμετρηθούν σε τέσσερις ξεχωριστούς διαγωνισμούς για να προκριθούν στον δεύτερο γύρο. Τέσσερις αρκούδες θα περάσουν στον δεύτερο γύρο χωρίς να αγωνιστούν στον πρώτο.

Υπάρχουν περίπου 2.200 καφέ αρκούδες στο Katmai, ένα πάρκο 16.997 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη χερσόνησο της Αλάσκας, που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας προς τις Αλεούτιες Νήσους. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στις ΗΠΑ με ποικίλα οικοσυστήματα και άγρια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων καφέ αρκούδων.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή του Brooks Camp.

Είναι αδύνατο να ζυγίσεις μια αρκούδα

Το να ζυγίσει κάποιος τις αρκούδες θα ήταν μια επικίνδυνη και τεράστια εργασία, οπότε οι ψηφοφόροι πρέπει να κρίνουν το βάρος τους μόνο από την εμφάνισή τους.

Κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης, οι αρκούδες μπορούν να χάσουν έως και το ένα τρίτο του σωματικού τους βάρους, καθώς δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν μέχρι να ξυπνήσουν την άνοιξη. Προκειμένου να προετοιμαστούν, τρώνε την πιο πλούσια και διαθέσιμη τροφή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου για να αυξήσουν το βάρος τους. Στο Εθνικό Πάρκο Katamai, αυτό σημαίνει σολομό.

Η επιβίωσή τους το χειμώνα εξαρτάται από την ανάπτυξη επαρκών αποθεμάτων λίπους πριν μπουν στη φωλιά τους για να περάσουν το χειμώνα.

Οι αρσενικές καφέ αρκούδες στο Katmai ζυγίζουν περίπου 318 έως 408 κιλά στα μέσα του καλοκαιριού και μπορούν να φτάσουν κατά μέσο όρο πάνω από τα 454 μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Μια αρσενική αρκούδα 544 κιλών δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στο Katmai. Μερικές έχουν εκτιμηθεί ότι ζυγίζουν περίπου 635 κιλά.

Οι θηλυκές αρκούδες έχουν περίπου το μισό έως δύο τρίτα του βάρους των ενήλικων αρσενικών, αλλά πρέπει να αυξήσουν το βάρος τους για να υποστηρίξουν τη γέννηση και την ανάπτυξη των μικρών τους, παράλληλα με τη δική τους επιβίωση.

Πηγή: skai.gr

