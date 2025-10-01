Τον έκαψε η ανοιχτή κάμερα: Τούρκος δημοσιογράφος είπε «δεν πήραμε τίποτα από τις ΗΠΑ»

Άτυχη στιγμή για ανταποκριτή μεγάλου τουρκικού μέσου ενημέρωσης, ο οποίος έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει ανοιχτή κάμερα άλλου καναλιού, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα άλλο φιλοκυβερνητικό μέσο.

Ο δημοσιογράφος λέει επίσης ότι ο Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για την επόμενη ημέρα του Ερντογάν.

Η ιδιωτική συνομιλία καταγράφηκε έξω από τον Λευκό Οίκο από άλλη κάμερα που ήταν ανοιχτή.

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın konuşması AP kamerasına yakalandı:



Hiçbir s*kim alamadılar, yani biz bir şey alamadık.



Biz aldık ama babayı aldık.



Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar.



Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası. pic.twitter.com/LCKfpvGuGv — World of Türkiye (@worldofturkiye) September 30, 2025

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία... αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α......α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π...ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι... ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό... Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών... κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

«Εθνική υπόθεση το Κυπριακό»

Το Κυπριακό είναι εθνική μας υπόθεση και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών, επαναλαμβάνει η Άγκυρα και προσθέτει ότι δεν θα επιτρέψει κανένα βήμα που θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη στο νησί.

Σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας αναφέρεται: «Στο Κυπριακό, το οποίο αποτελεί εθνική μας υπόθεση, τονίστηκε η υποστήριξή μας στο μοντέλο λύσης των δύο κρατών που βασίζεται στην αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων και σημειώθηκε ότι η χώρα μας θα διατηρήσει την αποφασιστική της στάση απέναντι σε οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ειρηνικό περιβάλλον στο νησί».

«Ο Ερντογάν δεν γνώριζε πως το ΚΑΑΝ θα πετάει με αμερικανικούς κινητήρες»

Ισχυρισμός Τούρκου φιλοκυβερνητικού δημοσιογράφου προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην Τουρκία

Τζεμ Κιουτσούκ, δημοσιογράφος: «Υπάρχει μια συμφωνία για 45 αεροσκάφη KAAN από τις ΗΠΑ να αγοραστούν 90 κινητήρες. Και μάλλον έχει καταβληθεί και ένα ποσό. Εδώ ο πανικός και η δυσκολία (από τις δηλώσεις Φιντάν) προέκυψε, επειδή στην αρχή δεν είχε δοθεί αυτή η πληροφορία στον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή ο πρόεδρος Ερντογάν είχε την εντύπωση πως τα 45 αεροσκάφη θα πετούσαν με εθνικό κινητήρα και όχι με αμερικανικούς κινητήρες. Εσύ ήξερες πως έχουμε υπογράψει συμφωνία αγοράς 90 κινητήρων για τα 45 αεροσκάφη;»

Φουάτ Ουγούρ, δημοσιογράφος: Οχι δεν το ξέραμε αυτό...

Σεμίλ Ταγιάρ, πολιτικός αναλυτής: Οχι και έπρεπε να μας το είχαν πει

Ναγκεχάν Αλτσί, δημοσιογράφος: Μα αυτό λέω θα πρέπει να μας ενημερώνουν σωστά. Χρειάζεται διαφάνεια.

Η Τουρκία παρέλαβε νέο 5ο γεωτρύπανο

Άγκυρα: Θα το χρησιμοποιήσουμε στη Μεσόγειο, συνεχίζουμε την πορεία μας στη Γαλάζια Πατρίδα

Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı.

⁰12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak.

⁰İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize… pic.twitter.com/prYhij0rAb — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 30, 2025



Αλπαρσλαν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας: Το πρώτο από τα δύο νέα γεωτρύπανα που προστέθηκαν στον στόλο μας έφτασε στο Tάσουτζου στην Μερσίνη. Το γεωτρύπανο 7ης γενιάς, με δυνατότητα γεώτρησης σε βάθος έως και 12.000 μέτρα, θα εξυπηρετεί στις επιχειρήσεις μας στη Μεσόγειο. Συνεχίζουμε την πορεία μας με αποφασιστικότητα στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

