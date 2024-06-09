Λογαριασμός
Αϊτή: Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Γκάρι Κονίλ διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Ο 58χρονος Κονίλ φέρεται να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά σύμφωνα με το Radio Metronome η κατάσταση του «έχει πλέον σταθεροποιηθεί»

Haiti

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Αϊτής, ο Γκάρι Κονίλ, διακομίστηκε χθες Σάββατο σε νοσοκομείο, σύμφωνα τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Metronome.

Ο 58χρονος Κονίλ φέρεται να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά σύμφωνα με το Radio Metronome η κατάσταση του «έχει πλέον σταθεροποιηθεί».

Ο Γκάρι Κονίλ ορκίστηκε την περασμένη Δευτέρα πρωθυπουργός της Αϊτής από το μεταβατικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε μετά την παραίτηση τον Μάρτιο του πρώην πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, εν μέσω ραγδαίας κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών που λυμαίνονται το φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

