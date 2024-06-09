Πυραυλική επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου, το βράδυ του Σαββάτου, στα ανοικτά των ακτών Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα επλήγη από πύραυλο 83 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν (σ.σ. λιμανιού στην Υεμένη)», αναφέρει η σχετική ενημέρωση. Από την πυραυλική επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, συμπληρώνεται.

«Ένοπλοι σε μικρές λέμβους άνοιξαν πυρ εναντίον του πλοίου», στη διάρκεια της επίθεσης, σημειώνει η Ambrey, υπογραμμίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Εκτοξεύτηκε «δεύτερος πύραυλος», ο οποίος δεν έπληξε το φορτηγό πλοίο.

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO) επιβεβαίωσε ένα «περιστατικό» στη συγκεκριμένη περιοχή, κατά το οποίο «άγνωστο βλήμα» έπληξε πλοίο. «Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του», υπογράμμισε.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας πολλές εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.