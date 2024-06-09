Ο Κριστόφ Ντελουάρ, γενικός διευθυντής της οργάνωσης Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ/RSF), πέθανε σήμερα σε ηλικία 53 ετών, ανακοίνωσε η γαλλική οργάνωση που υπερασπίζεται την ελευθερία του Τύπου σε όλο τον κόσμο.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος πέθανε από τις "επιπλοκές ενός καλπάζοντα καρκίνου", δήλωσε η RSF σε δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Ντελουάρ ασκούσε τα καθήκοντά του από το 2012 και "μεταμόρφωσε την ένωση (...) σε παγκόσμιο πρωταθλητή για την υπεράσπιση της δημοσιογραφίας, επί δώδεκα χρόνια", χαιρετίζει η RSF.

Για τον δημοσιογράφο Πιέρ Ασκί, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της RSF, "ο Κριστόφ Ντελουάρ διηύθυνε την οργάνωση σε μια κρίσιμη στιγμή για το δικαίωμα στην ενημέρωση. Ήταν σημαντική η συμβολή του στην υπεράσπιση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος".

"Η δημοσιογραφία ήταν ο αγώνας της ζωής του τον οποίο έδωσε με ακλόνητη προσήλωση", υπογράμμισε η ΜΚΟ.

Πριν τεθεί επικεφαλής της RSF, ο Ντελουάρ διηύθυνε το Centre de Formation des Journalistes (CFJ) στο Παρίσι, μια από τις μεγάλες σχολές δημοσιογραφίας στη Γαλλία, από το 2008 έως το 2012. Εργάστηκε επίσης για το περιοδικό Le Point από το 1998 έως το 2007, στα τμήματα κοινωνίας και πολιτικής ως ερευνητικός ρεπόρτερ. Παλαιότερα είχε εργαστεί στα τηλεοπτικά δίκτυα ARTE και TF1.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1985 στη Γαλλία και έγινε με την πάροδο των δεκαετιών αιχμή του δόρατος για την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα στην ενημέρωση σε όλο τον κόσμο.

Η ΜΚΟ, με έδρα το Παρίσι, έχει παρουσία σε όλες τις ηπείρους: με γραφεία σε σχεδόν δέκα πόλεις και ανταποκριτές σε περίπου 130 χώρες, η οργάνωση εντοπίζει και καταγγέλλει τα εμπόδια στην ελευθερία της ενημέρωσης και προσφέρει βοήθεια ποικιλοτρόπως σε δημοσιογράφους που είναι φυλακισμένοι ή απειλούνται (παρέχει νομική συνδρομή, δανείζει αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασκεί πιέσεις σε κράτη και θεσμούς κ.ά.).

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κριστόφ Ντελουάρ είχε αγωνιστεί για πολλές υποθέσεις, όπως η δολοφονία στην Κωνσταντινούπολη το 2018 του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι ή οι επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου στη Ρωσία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νεοϋορκέζικη οργάνωση Committee to Protect Journalists (Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων /CPJ), εταίρος της RSF, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι "ο κόσμος έχασε έναν υπέρμαχο της ελευθερίας του Τύπου". Στην Ουάσινγκτον, η Εθνική Λέσχη Τύπου απέτισε φόρο τιμής στον "Κριστόφ, μεγάλο φίλο των δημοσιογράφων όπου κι αν βρίσκονται, βαθιά παθιασμένο με τα δικαιώματα των δημοσιογράφων", χαιρετίζοντας την εμπλοκή του στην υπόθεση του Όστιν Τάις, Αμερικανού δημοσιογράφου που απήχθη και εξαφανίστηκε στη Συρία το 2012.

Ο Ντελουάρ προειδοποιούσε συχνά για την αύξηση της βίας κατά των δημοσιογράφων.

Από το 2002, η ΔΧΣ δημοσιεύει ετήσιο απολογισμό των καταχρήσεων που διαπράττονται εναντίον δημοσιογράφων σε 180 χώρες. Η παγκόσμια αυτή κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά μέσα ενημέρωσης και διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.