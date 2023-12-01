Στο συμπέρασμα ότι η υψηλή συγκέντρωση καταλυμάτων στην πλατφόρμα Airbnb σε ορισμένες γειτονιές των Βρυξελλών συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των μέσων ενοικίων μακροπρόθεσμων συμβολαίων, καταλήγει η έρευνα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών, VUB, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάζει σήμερα η ιστοσελίδα «Brussels Times».

Για να αποδείξουν την επίδραση της Airbnb στην αγορά ενοικίων, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου VUB μελέτησαν δεδομένα από το 2015 ως το 2020, στις γειτονιές των Βρυξελλών με την υψηλότερη συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης. Τα ευρήματά τους δείχνουν άμεση συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ακινήτων στην πλατφόρμα Airbnb και των τιμών που πληρώνουν οι ντόπιοι ενοικιαστές.

Τα καταλύματα Airbnb συγκεντρώνονται περισσότερο στο τουριστικό κέντρο των Βρυξελλών, στην ευρωπαϊκή συνοικία (Σουμάν και Λεοπόλντ Παρκ) και στους δήμους Ιξέλ και Σεν-Ζιλ.

Το μηνιαίο ενοίκιο ανά δωμάτιο αυξήθηκε από 365 ευρώ το 2016 σε 460 ευρώ το 2018 και το 2020 εν μέσω πανδημίας, μειώθηκε στα 428 ευρώ.

Έχει καταγραφεί ότι για κάθε κατάλυμα Airbnb ανά 100 νοικοκυριά υπάρχει μέση αύξηση 1,6% στην τοπική αγορά ενοικίασης. Με ορισμένες γειτονιές στο κέντρο των Βρυξελλών να μετρούν πυκνότητες Airbnb πάνω από 20, ο σωρευτικός αντίκτυπος στην τοπική κατοικία είναι σημαντικός.

Η πληθωριστική επίδραση που παρατηρείται στις Βρυξέλλες είναι σύμφωνη με παρόμοιες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, επισημαίνουν οι ερευνητές του VUB. Όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις, έτσι και στις Βρυξέλλες, υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση των ιδιοκτητών που προτιμούν την επικερδή αγορά βραχείας διαμονής Airbnb από τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Αυστηρότερα μέτρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τις αρχές των Βρυξελλών, καθώς παρατηρείται ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων χρησιμοποιούν την Airbnb ως επιχειρηματικό εγχείρημα και όχι ως «πρόσθετο περιστασιακό εισόδημα».

Οι «Brussels Times» σημειώνουν ότι την περασμένη εβδομάδα ένα ολόκληρο κτίριο με παράνομα τουριστικά καταλύματα σφραγίστηκε κοντά στη Grand Place, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει αρκετά ακίνητα στο ιστορικό κέντρο τα οποία προσέφερε επαγγελματικά στην Airbnb, χωρίς την απαραίτητη γραφειοκρατία.

Τον περασμένο μήνα, οι αρχές της πόλης κέρδισαν μια νομική μάχη για τις προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο, ανοίγοντας το δρόμο για αυστηρότερα μέτρα κατά των «παράνομων Airbnb» και για ρύθμιση των δραστηριοτήτων της.

Οποιοσδήποτε στη βελγική πρωτεύουσα επιθυμεί να νοικιάσει το ακίνητό του μέσω Airbnb (ή σε παρόμοιες πλατφόρμες) πρέπει να εγγραφεί στην περιοχή και να υποβληθεί σε μια σειρά ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.